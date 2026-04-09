إيقاف ديابي وأبو الشامات

إيقاف ديابي وأبو الشامات

2026-04-09 03:31:04
(MENAFN- Al Watan) أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة قاسية، على لاعب الاتحاد الفرنسي موسي ديابي، بسبب ما بدر منه خلال لقاء الفريق الأخير أمام الحزم بالجولة الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأوقفت اللجنة ديابي لاعب الاتحاد مباراتين، وغرمته 30 ألف ريال.
كما أوقفت اللجنة لاعب القادسية، محمد أبو الشامات مباراتين، وذلك بعد الحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة الاتفاق بالجولة الماضية وغرمته مبلغ 20 ألف ريال.

