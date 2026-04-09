إيقاف ديابي وأبو الشامات

إيقاف ديابي وأبو الشامات
(MENAFN- Al Watan) أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة قاسية، على لاعب الاتحاد الفرنسي موسي ديابي، بسبب ما بدر منه خلال لقاء الفريق الأخير أمام الحزم بالجولة الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأوقفت اللجنة ديابي لاعب الاتحاد مباراتين، وغرمته 30 ألف ريال.
كما أوقفت اللجنة لاعب القادسية، محمد أبو الشامات مباراتين، وذلك بعد الحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة الاتفاق بالجولة الماضية وغرمته مبلغ 20 ألف ريال.
