اختراق إيراني للهدنة ولبنان خارج الحسابات

اختراق إيراني للهدنة ولبنان خارج الحسابات

2026-04-09 03:31:03
(MENAFN- Al Watan) لم تمض ساعات على إعلان هدنة مؤقتة بين أمريكا وإيران والترحيب بها عالميا، حتى عادت الأخيرة لاختراقها باستهداف منشآت حيوية ومدنيين في دول الخليج العربي والأردن، وإغلاقها لمضيق هرمز جزئيا بحجة الغارات الإسرائيلية على حزب الله، بينما بقيت لبنان خارج أي حسابات دبلوماسية، إذ شهدت قصفا إسرائيليا مكثفا لـ 100 موقع تتبع لحزب الله أسقط نحو 89 قتيلا و700 جريح.
وفيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفة 50% على أي دولة تسلّح إيران بدءا من 8 أبريل، ألمح إلى إمكانية التشارك مع إيران في فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
وسجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 5% لتكسر حاجز الـ 85 دولارًا للبرميل فور دخول ((هدنة الأسبوعين))، منهية بذلك واحدة من أعنف موجات الارتفاع في تاريخ الطاقة الحديث. وبحسب تقارير صادرة عن ((إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)) (EIA) وبنك ((جولدمان ساكس))، فإن التهدئة نزعت فتيل انفجار سعري كاد أن يدفع البرميل نحو مستويات غير مسبوقة، حيث كانت الأسواق قد سجلت ذروة ((ذعر)) وأدت إلى 120 دولارًا للبرميل في مطلع أبريل الجاري، نتيجة الشلل الجزئي الذي أصاب حركة الملاحة.
ا ختراقات إيران للهدنة
- 120مسيرة و32 صاروخا استهدفت دول الخليج والأردن.
- إيقاف عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز بسبب غارات إسرائيل
- التلميح بالانسحاب من الهدنة إذا استمرت الهجمات على لبنان
- تصعيد إعلامي بتعرضها لقصف وهجوم وإعلان حالة الطوارئ

