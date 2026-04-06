إنشاء طريق بديل في سوف بعد انهيار أحد الطرق جراء غزارة الأمطار

جرش 6 نيسان (بترا) - قامت كوادر منطقة سوف التابعة لبلدية جرش الكبرى، بإنشاء طريق بديل للطريق المنهار في منطقة سوف (بصة لوزة) نتيجة غزارة الأمطار وزيادة نسبة الرطوبة، بإشراف من مدير المنطقة احمد الدلابيح ومدير دائرة الطرق بالبلدية المهندس طاهر حراحشة.وأوضح مدير منطقة سوف أحمد الدلابيح، أن كوادر المنطقة بدأت الأعمال الأساسية للطريق، بحضور مدير منطقة جرش المهندس واثق الحوامدة ومشرف قسم الطرق عقلة الحوامدة، حيث تم إنجاز أعمال التهيئة الأولية بطول نحو 30 مترا، على أن تستكمل في المرحلة المقبلة أعمال إنشاء الجدار الاستنادي وتعبيد الطريق بالكامل.وتأتي هذه الجهود ضمن خطة البلدية المستمرة لضمان سلامة المواطنين وتحسين البنية التحتية في المناطق التي تأثرت نتيجة الهطولات المطرية.