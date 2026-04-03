الكويت: تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني

الكويت: تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، فجر اليوم الجمعة، لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة.
وقالت المهندسة فاطمة حياة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الفرق الفنية والطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث واستمرار كفاءة التشغيل.
