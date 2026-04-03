  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الكويت: تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني

2026-04-03 06:01:06
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، فجر اليوم الجمعة، لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة.

وقالت المهندسة فاطمة حياة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الفرق الفنية والطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث واستمرار كفاءة التشغيل.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث