السعودية اعتراض وتدمير 13 مسيرة خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية الجمعة اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية. جاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارة الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي، تحدث الاول عن تدمير 7 مسيرات ثم اتبع ببيان آخر اعلن فيه اعتراض وتدمير 6 مسيرات.

