سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 25 دولارات ليبلغ 116 80 دولارا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25ر8 دولارات ليبلغ 80ر116 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 55ر108 دولارات للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87ر7 دولارات لتبلغ 03ر109 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42ر11 دولارا لتبلغ 54ر111 دولارا.

