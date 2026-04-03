"سنتكوم": نُحرز تقدماً لا يُنكر في إيران ودمرنا دفاعاتهم الجوية إلى حد كبير

أعلن قائد القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) الادميرال براد كوبر تدمير الدفاعات الجوية الايرانية بشكل كبير. وقال، في بيان نشرته «سنتكوم» عبر حساباتها في منصة «اكس»: بينما ندخل الآن الأسبوع الخامس من الحملة، فإن تقييمي العملياتي هو أننا نحقق تقدما لايمكن انكاره. لقد توقفت قطعهم البحرية عن الابحار. وطائراتهم عن التحليق، كما انه تم تدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الايراني إلى حد كبير.يأتي ذلك فيما تواصل الدفاعات في دول مجلس التعاون الخليجي إسقاط وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية. وقالت وزارة الدفاع الاماراتية ان الدفاعات الجوية تعاملت أمس مع 19 صاروخا باليستيا و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران.واضافت في بيان انه «منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 457 صاروخا باليستيا، و19 صاروخا جوالا، و2038 طائرة مسيرة».وبحسب الوزارة «أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 9 مدنيين وإصابة 191 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة» من جنسيات مختلفة.أما في البحرين فأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع أمس أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين و10 طائرات مسيرة.وقالت القيادة، في بيانها اليومي، انها «مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 188 صاروخا و429 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين»، وذلك ارتفاعا من 186 صاروخا و419 طائرة مسيرة.وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.وجددت تأكيدها على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.بدورها، اعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير خمس مسيرات وصاروخ باليستي، بحسب بيانات للوزارة على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي.وبهذه الاعتداءات، يرتفع عدد الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الايرانية إلى 843 مسيرة بالإضافة إلى 80 صاروخا بواقع 72 باليستيا وسبعة من نوع كروز وصاروخ طواف، وفقا للاحصائية اليومية لـ «كونا».بدورها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران أمس.وأكدت الوزارة نجاح القوات المسلحة القطرية في التصدي لجميع الطائرات المسيرة.إلى ذلك، دوت انفجارات قوية في أرجاء طهران، ما أدى إلى اهتزاز مبان في العاصمة الإيرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية ووكالة «فرانس برس».وأعلن الجيش الإسرائيلي انه نفذ «غارات واسعة على بنى تحتية للنظام الإيراني» في انحاء طهران، وقال انه هاجم قاعدة للقوات البرية للحرس الثوري ومركز قيادة يستخدمه قادة النظام وقاعدة عسكرية لسلاح المشاة التابع للحرس الثوري. وأضاف: قصفنا موقع تخزين صواريخ باليستية في تبريز واستهدفنا مئات مراكز القيادة منذ بدء العملية.وخرج أكبر مصنعين للصلب في إيران عن الخدمة جراء سلسلة من الضربات، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، عن شركة خوزستان للصلب، قالت ان «تقديراتنا الأولية تشير إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدات ستستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى عام».من جهتها، أعلنت شركة مباركة للصلب أن «خطوط الإنتاج توقفت بالكامل نتيجة كثافة الهجمات».في المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وخليج حيفا وعكا وسمعت اصوات انفجارات واعتراضات في مناطق اخرى من اسرائيل.

