"سنتكوم": نُحرز تقدماً لا يُنكر في إيران ودمرنا دفاعاتهم الجوية إلى حد كبير

"سنتكوم": نُحرز تقدماً لا يُنكر في إيران ودمرنا دفاعاتهم الجوية إلى حد كبير
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن قائد القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) الادميرال براد كوبر تدمير الدفاعات الجوية الايرانية بشكل كبير. وقال، في بيان نشرته «سنتكوم» عبر حساباتها في منصة «اكس»: بينما ندخل الآن الأسبوع الخامس من الحملة، فإن تقييمي العملياتي هو أننا نحقق تقدما لايمكن انكاره. لقد توقفت قطعهم البحرية عن الابحار. وطائراتهم عن التحليق، كما انه تم تدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الايراني إلى حد كبير.
يأتي ذلك فيما تواصل الدفاعات في دول مجلس التعاون الخليجي إسقاط وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية. وقالت وزارة الدفاع الاماراتية ان الدفاعات الجوية تعاملت أمس مع 19 صاروخا باليستيا و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران.
واضافت في بيان انه «منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 457 صاروخا باليستيا، و19 صاروخا جوالا، و2038 طائرة مسيرة».
وبحسب الوزارة «أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 9 مدنيين وإصابة 191 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة» من جنسيات مختلفة.
أما في البحرين فأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع أمس أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين و10 طائرات مسيرة.
وقالت القيادة، في بيانها اليومي، انها «مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 188 صاروخا و429 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين»، وذلك ارتفاعا من 186 صاروخا و419 طائرة مسيرة.
وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.
وجددت تأكيدها على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
بدورها، اعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير خمس مسيرات وصاروخ باليستي، بحسب بيانات للوزارة على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي.
وبهذه الاعتداءات، يرتفع عدد الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الايرانية إلى 843 مسيرة بالإضافة إلى 80 صاروخا بواقع 72 باليستيا وسبعة من نوع كروز وصاروخ طواف، وفقا للاحصائية اليومية لـ «كونا».
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران أمس.
وأكدت الوزارة نجاح القوات المسلحة القطرية في التصدي لجميع الطائرات المسيرة.
إلى ذلك، دوت انفجارات قوية في أرجاء طهران، ما أدى إلى اهتزاز مبان في العاصمة الإيرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية ووكالة «فرانس برس».
وأعلن الجيش الإسرائيلي انه نفذ «غارات واسعة على بنى تحتية للنظام الإيراني» في انحاء طهران، وقال انه هاجم قاعدة للقوات البرية للحرس الثوري ومركز قيادة يستخدمه قادة النظام وقاعدة عسكرية لسلاح المشاة التابع للحرس الثوري. وأضاف: قصفنا موقع تخزين صواريخ باليستية في تبريز واستهدفنا مئات مراكز القيادة منذ بدء العملية.
وخرج أكبر مصنعين للصلب في إيران عن الخدمة جراء سلسلة من الضربات، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، عن شركة خوزستان للصلب، قالت ان «تقديراتنا الأولية تشير إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدات ستستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى عام».
من جهتها، أعلنت شركة مباركة للصلب أن «خطوط الإنتاج توقفت بالكامل نتيجة كثافة الهجمات».
في المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وخليج حيفا وعكا وسمعت اصوات انفجارات واعتراضات في مناطق اخرى من اسرائيل.
