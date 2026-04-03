وزير الخارجية: نرفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد في مضيق هرمز

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخارجية: نرفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد في مضيق هرمز
(MENAFN- Al-Anbaa)
ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الذي دعت له المملكة المتحدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة الوضع في مضيق هرمز، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
وجدد الشيخ جراح الجابر في كلمته أمام الاجتماع موقف الكويت الثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حق المرور العابر، مؤكدا رفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف القانون الدولي.
وشدد على أهمية مواصلة التنسيق في إطار عمل مستدام وخطة تحرك للمسارات الإجرائية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما يكفل الوصول إلى مخرجات فاعلة وضامنة لأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وعدم توظيفها من أي طرف أو جعلها عرضة للتهديد والابتزاز.
من جانبها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمس على «الضرورة الملحة» لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال ترؤسها اجتماعا عقد عبر الفيديو ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة سبل استعادة حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وقالت كوبر في بداية اجتماع ائتلاف هرمز إن «تهور» إيران في إغلاق الممر «يضرب أمننا الاقتصادي العالمي». وأضافت «نركز على الديبلوماسية والضغط الاقتصادي على إيران».
وبحسب كوبر، فإن وزراء خارجية وممثلين من أكثر من 40 دولة شاركوا في الاتصال لمناقشة «الحاجة الملحة لاستعادة حرية الملاحة للشحن الدولي، وإظهار قوة عزمنا على إعادة فتح المضيق مجددا».
وأضافت الوزيرة البريطانية، في كلمتها الافتتاحية، «لقد رأينا إيران تختطف طريقا دوليا للشحن لابتزاز الاقتصاد العالمي». ولفتت إلى أن المناقشات ركزت على «التعبئة الجماعية لكامل أدواتنا الديبلوماسية والاقتصادية» من أجل «تمكين فتح آمن ومستدام للمضيق».
وجاء الاجتماع بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول المستوردة للنفط إلى إظهار «الشجاعة»، للسيطرة على مضيق هرمز.
وقال ترامب «على دول العالم التي تحصل على النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى مسؤولية هذا الممر».
وأعلنت كوبر في اجتماع الأمس ايضا «عقد اجتماعات لمخططي الجيوش للنظر في كيفية حشد قدراتنا العسكرية الدفاعية المشتركة، بما في ذلك دراسة قضايا مثل إزالة الألغام أو إجراءات الطمأنة بمجرد أن يهدأ الصراع». ويعبر نحو خمس نفط العالم وغازه الطبيعي المسال عبر المضيق، الذي يشهد عادة نحو 120 عبورا يوميا، وفقا لموقع «لويدز ليست» المتخصص بشؤون الملاحة البحرية.
وكان وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر قد أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي أن الشيخ جراح الجابر أشاد خلال الاتصال بالدور المهني والفني الذي تضطلع به الوكالة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترسيخ معايير الأمن والأمان النووي.
وأشارت إلى أنه تمت خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة تايلند لدى الكويت سونغتشاي تشايباتييوت، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.
بريطانيا: إيران تختطف طريقاً دولياً للشحن لابتزاز الاقتصاد العالمي و«تهورها في إغلاق مضيق هرمز» يضرب أمننا الاقتصادي العالمي
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment