وزير الخارجية: نرفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد في مضيق هرمز



بريطانيا: إيران تختطف طريقاً دولياً للشحن لابتزاز الاقتصاد العالمي و«تهورها في إغلاق مضيق هرمز» يضرب أمننا الاقتصادي العالمي



ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الذي دعت له المملكة المتحدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة الوضع في مضيق هرمز، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.وجدد الشيخ جراح الجابر في كلمته أمام الاجتماع موقف الكويت الثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حق المرور العابر، مؤكدا رفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف القانون الدولي.وشدد على أهمية مواصلة التنسيق في إطار عمل مستدام وخطة تحرك للمسارات الإجرائية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما يكفل الوصول إلى مخرجات فاعلة وضامنة لأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وعدم توظيفها من أي طرف أو جعلها عرضة للتهديد والابتزاز.من جانبها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمس على «الضرورة الملحة» لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال ترؤسها اجتماعا عقد عبر الفيديو ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة سبل استعادة حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وقالت كوبر في بداية اجتماع ائتلاف هرمز إن «تهور» إيران في إغلاق الممر «يضرب أمننا الاقتصادي العالمي». وأضافت «نركز على الديبلوماسية والضغط الاقتصادي على إيران».وبحسب كوبر، فإن وزراء خارجية وممثلين من أكثر من 40 دولة شاركوا في الاتصال لمناقشة «الحاجة الملحة لاستعادة حرية الملاحة للشحن الدولي، وإظهار قوة عزمنا على إعادة فتح المضيق مجددا».وأضافت الوزيرة البريطانية، في كلمتها الافتتاحية، «لقد رأينا إيران تختطف طريقا دوليا للشحن لابتزاز الاقتصاد العالمي». ولفتت إلى أن المناقشات ركزت على «التعبئة الجماعية لكامل أدواتنا الديبلوماسية والاقتصادية» من أجل «تمكين فتح آمن ومستدام للمضيق».وجاء الاجتماع بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول المستوردة للنفط إلى إظهار «الشجاعة»، للسيطرة على مضيق هرمز.وقال ترامب «على دول العالم التي تحصل على النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى مسؤولية هذا الممر».وأعلنت كوبر في اجتماع الأمس ايضا «عقد اجتماعات لمخططي الجيوش للنظر في كيفية حشد قدراتنا العسكرية الدفاعية المشتركة، بما في ذلك دراسة قضايا مثل إزالة الألغام أو إجراءات الطمأنة بمجرد أن يهدأ الصراع». ويعبر نحو خمس نفط العالم وغازه الطبيعي المسال عبر المضيق، الذي يشهد عادة نحو 120 عبورا يوميا، وفقا لموقع «لويدز ليست» المتخصص بشؤون الملاحة البحرية.وكان وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر قد أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي أن الشيخ جراح الجابر أشاد خلال الاتصال بالدور المهني والفني الذي تضطلع به الوكالة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترسيخ معايير الأمن والأمان النووي.وأشارت إلى أنه تمت خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية.كما تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة تايلند لدى الكويت سونغتشاي تشايباتييوت، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.