المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية يواصل إصداراته الجديدة من سلسلة كتب المناهج الطبية

ضمن خططه المتكاملة المرنة الرامية إلى دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجال الطب ومناهجه وتخصصاته والعلوم الصحية المختلفة، يواصل المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية إنجازاته وإصداراته بأنواعها المتعددة التي تواكب كل جديد في عالم الطب. ومن جديد إصدارات المركز كتاب «الفقه الطبي»، وهو ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية المؤلفة، وكتاب «دليل علماء النفس للمراهقين واستخدام التواصل الاجتماعي، وهو ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية المترجمة.أما الكتاب الأول «الفقه الطبي» فقد أصدره المركز من تأليف د.أحمد رجائي أحمد الجندي، وهو من كبار المتخصصين الحاصلين على دكتوراه في علوم الصيدلة، وله أبحاث كثيرة في التراث الطبي، والجوانب الفقهية الطبية، وقد شغل منصب الأمين العام المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت.ويعد هذا الكتاب موسوعة متكاملة في الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بالمهن الصحية. وقد قسم الكتاب إلى سبعة فصول، تناول الفصل الأول منها تمهيدا ومدخلا إلى الفقه الطبي من حيث أهمية الفقه الطبي ومجالاته وموضوعاته، وقواعده الشرعية العامة في الممارسة الطبية، وتحدث الفصل الثاني عن الأحكام الفقهية التي تتعلق ببعض قضايا الصحة العامة والممارسة الطبية، ومنها الأحكام المتعلقة بالإنجاب، والإجهاض والعقم، والتلقيح الصناعي وطفل الأنابيب، ومسائل بنوك حفظ الأمشاج، ثم استعرض الفصل الثالث الأحكام الفقهية التي تختص بالمعالجات، والجراحات الطبية، وتناول الفصل الرابع الأحكام الفقهية المتعلقة بالتداوي بالأدوية المصنوعة من مواد محرمة وضوابطها الشرعية، وشرح الفصل الخامس الأحكام الفقهية الطبية المتعلقة بالأمراض النفسية، وكيفية تعامل الطبيب النفسي مع المريض، ثم تطرق الفصل السادس إلى رأي الدين في بعض القضايا الفقهية الطبية المعاصرة، مثل: قضايا الطب الشرعي، والأحكام الفقهية المتعلقة بأمراض نهاية الحياة، واختتم الكتاب بالفصل السابع بمعايير الأخطاء الطبية، وتحديد المسؤولية الطبية المشتركة في حدوثها.أما الكتاب الثاني فهو «دليل علماء النفس للمراهقين واستخدام التواصل الاجتماعي»، وقد أصدره المركز مستفيدا من علاقات تعاونه مع مؤسسات البحث واللغة والترجمة ودور النشر العالمية، واستثمارا للكوادر الطبية العربية المتميزة والإفادة من خبراتهم الطبية العلمية والعملية، فقد أسند المركز ترجمة هذا الكتاب إلى الدكتور المنتصر بشير الحياري، وهو طبيب اختصاصي نفسي حاصل على البورد الأردني والبورد العربي في الطب النفسي عام 2020.والكتاب في مجمله لا يسعى إلى إصدار أحكام مسبقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا إلى تبني موقف مؤيد أو معارض، بل إلى الفهم العميق للآليات النفسية والاجتماعية التي تجعلنا ننجذب إلى هذه الوسائل، وللطرق التي تعيد بها تشكيل وعينا بأنفسنا وبالآخرين. إنه كتاب يبحث في الإنسان مع وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يبحث في التقنية.وينطلق مؤلف الكتاب من واقع تجربة ميدانية، ومن تلك التجربة صدر هذا الكتاب بعد رحلة تأمل في الإنسان المعاصر، بين واقعه وفضائه الافتراضي، وبين ذاته التي يعرفها، وذاته التي يصنعها عبر الشاشات، ويفتح الباب أمام تساؤلات مثل: هل نملك وسائل التواصل الاجتماعي، أم أنها تملكنا؟ وأي شخصية نحاول أن نكون في ظل هذا التداخل العميق بين العالمين الواقعي والرقمي؟ويضم الكتاب بين دفتيه أربعة أجزاء انتظمت في ثمانية عشر فصلا، يقدم الكتاب في جزئه الأول رؤية متوازنة، فيتناول بناء الهوية الشخصية، والاجتماعية، والشعور بالانتماء، وتنظيم الانفعالات عبر استخدام وسائل التواصل، ثم يتطرق الجزء الثاني إلى السلبيات المترتبة على الاستخدام المفرط أو غير الواعي لوسائل التواصل، مثل: التنمر الإلكتروني، والتوقعات غير المحققة، وإدمان الإنترنت، وتأثيرها في التعليم والصحة النفسية، ويعرض الجزء الثالث نتائج بحث ميداني أجري على طلاب المدارس الثانوية في المملكة المتحدة، ليقربنا من التجربة الحقيقية للمراهقين كما يعيشونها لا كما نتخيلها، أما الجزء الرابع فيحمل طابعا تطبيقيا، إذ يعرض إستراتيجيات عملية للتدخل والدعم يمكن للآباء والمربين بالمدارس استخدامها، المساعدة الشباب على الاستخدام الأمن والواعي للتكنولوجيا الرقمية.إن المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الذي بلغت إصداراته 750 إصدارا تقريبا في الطب والعلوم الصحية بين كتب مناهج طبية مؤلفة ومترجمة، وأطالس ومعاجم متخصصة، وإصدارات أخرى متنوعة في الثقافة الصحية العامة لكل من الكبار والأطفال، ليحدوه أمل كبير أن يستفيد غير المختصين من إصدارات المركز من سلسلة كتب الثقافة الصحية العامة، وسلسلة كتب الثقافة الصحية للأطفال، ومجلة تعريب الطب والنشرات الشهرية، والأمل الأكبر أن تستفيد كليات الطب في الدول العربية من هذه المؤلفات التي تغطي كامل المناهج الطبية بتخصصاتها كافة، ليأتي اليوم الذي يدرس فيه أبناؤنا العرب الطب باللغة العربية لغتهم الأم شأنهم في ذلك شأن كل الأمم في كل دول العالم.

