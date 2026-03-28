قصف وهجمات مستمرة واحتمال عقد اجتماعات هذا الأسبوع

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- قالت الولايات المتحدة، امس الجمعة، إنها "تأمل بعقد محادثات مع إيران خلال الأسبوع الحالي"، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر، في وقت توعدت فيه طهران برد قاس على استهداف منشأتين نوويتين بضربات أميركية-إسرائيلية.

وبحسب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال اجتماع لمجموعة السبع قرب باريس، "تتوقع واشنطن استكمال أهدافها من الحرب في إيران خلال الأسبوعين المقبلين".

إلى ذلك، قال روبيو إن بلاده "لم تتلقَّ ردًا" من طهران بشأن خطة لإنهاء الحرب، رغم تبادل "رسائل وإشارات" تتعلق بالاستعداد لمناقشة بعض القضايا.

ذكر، أن وكالة "تسنيم" الإيرانية كانت أفادت بأن طهران نقلت، عبر وسطاء، ردًا رسميًا على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بندًا، مع استمرارها في تجنب استخدام مصطلح "مفاوضات".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الضربات للمنشأتين النوويتين "تتناقض" مع "المهلة الممددة للدبلوماسية" التي أعلنتها واشنطن، مشددًا على أن طهران "ستجعل إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا على جرائمها".

ميدانيًا، يتواصل تبادل القصف، وفي إسرائيل قتل رجل، في الستينيات من عمره، ووقعت عدة إصابات جراء سقوط مقذوفات من صاروخ عنقودي إيراني وشظايا صاروخية في مدينة تل أبيب وجنوبي البلاد ليل الجمعة - السبت، فيما شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على مصانع مرتبطة بالصلب والنووي في عدة محافظات إيرانية بينها أصفهان وخوزستان ويزد وآراك.

من جهته، أعلن "الحرس الثوري" أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز، مجددًا التأكيد على إغلاقه أمام حركة الملاحة المرتبطة بـ"العدو"، في ظل التصعيد الأميركي الإسرائيلي، فيما تدرس طهران فرض رسوم على الشحن عبر المضيق.

كما دعا الحرس الثوري العاملين في مواقع صناعية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة إلى مغادرتها، وحذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أن الفنادق التي تستضيف عسكريين أميركيين قد تصبح أهدافًا.

