الحوثيون يعلنون الانضمام إلى الحرب والإعلان عن أول عملية عسكرية ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء /PNN- أعلنت القوات المسلحة اليمنية جماعة أنصار الله، اليوم السبت، انضمامها رسميًا إلى الحرب، مؤكدة تنفيذ أول عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وذلك في بيان صدر من صنعاء.

وجاء في البيان أن العملية نُفذت "بدفعة من الصواريخ الباليستية" طالت "أهدافًا عسكرية حساسة لاسرائيل جنوبي فلسطين المحتلة"، وذلك في إطار ما وصفته بدعم وإسناد الجمهورية الإسلامية في إيران وجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.

وأضافت القوات اليمنية أن العملية تأتي ردًا على "استمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب المجازر" في تلك الساحات، مشيرة إلى أن الهجوم تزامن مع عمليات تنفذها قوات إيرانية و"حزب الله" في لبنان.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية اليمنية "ستستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة" و"حتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو نتائج الضربة.

ويُعد هذا الإعلان أول تأكيد رسمي من صنعاء على تنفيذ هجوم مباشر ضد إسرائيل في سياق الحرب الإقليمية المتصاعدة، ما ينذر بتوسّع رقعة المواجهة وفتح جبهة جديدة في الصراع.

وكانت فد أفادت تقارير إسرائيلية، صباح السبت، بأن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من اليمن تجاه جنوبي البلاد للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع والعشرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "صفارات الإنذار انطلقت في مدن ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق الصواريخ من اليمن".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، بالتدخل العسكري المباشر، حال انضمام أي تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد الأخيرة.

وفي تطور لاحق، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إنه "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وضد أي بلد مسلم".

كما ربط البيان التدخل العسكري للجماعة "باستمرار التصعيد ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".

وحذر "من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.