الحوثيون يعلنون الانضمام إلى الحرب والإعلان عن أول عملية عسكرية ضد إسرائيل

الحوثيون يعلنون الانضمام إلى الحرب والإعلان عن أول عملية عسكرية ضد إسرائيل
وجاء في البيان أن العملية نُفذت "بدفعة من الصواريخ الباليستية" طالت "أهدافًا عسكرية حساسة لاسرائيل جنوبي فلسطين المحتلة"، وذلك في إطار ما وصفته بدعم وإسناد الجمهورية الإسلامية في إيران وجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.
وأضافت القوات اليمنية أن العملية تأتي ردًا على "استمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب المجازر" في تلك الساحات، مشيرة إلى أن الهجوم تزامن مع عمليات تنفذها قوات إيرانية و"حزب الله" في لبنان.
وأكد البيان أن العمليات العسكرية اليمنية "ستستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة" و"حتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو نتائج الضربة.
ويُعد هذا الإعلان أول تأكيد رسمي من صنعاء على تنفيذ هجوم مباشر ضد إسرائيل في سياق الحرب الإقليمية المتصاعدة، ما ينذر بتوسّع رقعة المواجهة وفتح جبهة جديدة في الصراع.
وكانت فد أفادت تقارير إسرائيلية، صباح السبت، بأن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من اليمن تجاه جنوبي البلاد للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع والعشرين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "صفارات الإنذار انطلقت في مدن ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق الصواريخ من اليمن".
ويأتي ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، بالتدخل العسكري المباشر، حال انضمام أي تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد الأخيرة.
وفي تطور لاحق، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إنه "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وضد أي بلد مسلم".
كما ربط البيان التدخل العسكري للجماعة "باستمرار التصعيد ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".
وحذر "من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني".
ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment