سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 10 دولارات ليبلغ 118 93 دولارا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8.10 دولارات ليبلغ 118.93 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 110.83 دولارات للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولارات لتبلغ 112.57 دولارا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.16 دولارات لتبلغ 99.64 دولارا.
