سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 10 دولارات ليبلغ 118 93 دولارا

2026-03-28 03:01:55
(MENAFN- Al-Anbaa)

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8.10 دولارات ليبلغ 118.93 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 110.83 دولارات للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولارات لتبلغ 112.57 دولارا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.16 دولارات لتبلغ 99.64 دولارا.

