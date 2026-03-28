ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

2026-03-28 02:03:28
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة تأمل في عقد اجتماعات مع إيران خلال أيام.

وأضاف ويتكوف في منتدى استثماري في ميامي بولاية فلوريدا "نعتقد أنه ستُعقد اجتماعات هذا الأسبوع. ونحن متفائلون بذلك بالتأكيد".

وتابع "لدينا اتفاق من 15 نقطة على الطاولة، وهو اتفاق حصل عليه الإيرانيون منذ فترة قصيرة. ونتوقع ردا منهم، ومن شأن ذلك أن يحل كل شيء".

MENAFN28032026000151011027ID1110912172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

