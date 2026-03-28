ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

خبرني - قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة تأمل في عقد اجتماعات مع إيران خلال أيام.

وأضاف ويتكوف في منتدى استثماري في ميامي بولاية فلوريدا "نعتقد أنه ستُعقد اجتماعات هذا الأسبوع. ونحن متفائلون بذلك بالتأكيد".

وتابع "لدينا اتفاق من 15 نقطة على الطاولة، وهو اتفاق حصل عليه الإيرانيون منذ فترة قصيرة. ونتوقع ردا منهم، ومن شأن ذلك أن يحل كل شيء".

