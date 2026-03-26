إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن

إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تطلق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تجريبياً نظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة.
وتم تحديد إقليم البترا لتنفيذ هذه التجربة، في ظل الظروف الجوية السائدة، بهدف تقييم كفاءة النظام وفاعليته على أرض الواقع.
وتهدف هذه التجربة إلى اختبار فاعلية النظام في إيصال التنبيهات بشكل مباشر وفوري إلى المواطنين، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الجوية أو الطارئة.
وسيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.
وأكدت الجهات المعنية أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف هي رسائل تجريبية، داعيةً المواطنين إلى عدم القلق عند استلامها، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تطوير منظومة الاتصال والتوعية المبكرة في المملكة.
