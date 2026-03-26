إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن

2026-03-26 08:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تطلق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تجريبياً نظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة.
وتم تحديد إقليم البترا لتنفيذ هذه التجربة، في ظل الظروف الجوية السائدة، بهدف تقييم كفاءة النظام وفاعليته على أرض الواقع.
وتهدف هذه التجربة إلى اختبار فاعلية النظام في إيصال التنبيهات بشكل مباشر وفوري إلى المواطنين، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الجوية أو الطارئة.
وسيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.
وأكدت الجهات المعنية أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف هي رسائل تجريبية، داعيةً المواطنين إلى عدم القلق عند استلامها، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تطوير منظومة الاتصال والتوعية المبكرة في المملكة.


