غضب من ارتفاع الأسعار واستغلال الأزمات وتساؤلات عن الرقابة الحكومية

2026-03-25 03:05:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصاعد الغضب الشعبي من موجة ارتفاع الأسعار التي طالت سلعًا أساسية في الأسواق المحلية، في ظل اتهامات مباشرة لما وصفهم المواطنون بـ"تجار الحروب" باستغلال التوترات الإقليمية لفرض زيادات غير مبررة.
وشهدت أسعار الألبان ومشتقاتها مؤخرًا ارتفاعات ملحوظة، وسط تحذيرات من زيادات أكبر خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وإغلاق مضيق هرمز، الذي انعكس على حركة التجارة وأسعار الشحن.
ولم تقتصر الارتفاعات على المواد الغذائية، بل امتدت لتشمل مستلزمات الطوارئ، حيث سجلت أسعار الشموع والفوانيس و"البوابير" قفزات كبيرة، في ظل تزايد الإقبال عليها نتيجة مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، ما زاد من حدة الطلب واستغلّه بعض التجار لرفع الأسعار بشكل كبير.
وعبّر مواطنون عن استيائهم من غياب الرقابة الفاعلة، مؤكدين أن هذه الزيادات جاءت دون مبررات واضحة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وأكدوا أن استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مبررة يمثل سلوكًا مرفوضًا، داعين إلى حماية المستهلك وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

MENAFN25032026000208011052ID1110903636

