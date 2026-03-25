شركة Kinaxis تُصنّف كشركة رائدة في تقاريرgartner® Magic Quadranttm لعام 2026 الخاصة بتخطيط سلسلة التوريد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة KinaxisInc. (المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز: KXS)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد، اليوم أنها احتلت مكانة رائدة في كل من تقرير GartnerMagic QuadrantTM لعام 2026 لحلول تخطيط سلسلة التوريد للصناعات المنفصلة وتقرير TMGartnerMagic Quadrant لعام 2026 لحلول تخطيط سلسلة التوريد للصناعات التحويلية. في كلا التقريرين، أشادت Gartner بشركة Kinaxis لقدرتها على التنفيذ وشمولية رؤيتها.

قال Andrew Bell، كبير مسؤولي المنتجات في شركة Kinaxis: "في رأينا، فإن تصنيفنا كشركة رائدة يعكس الحاجة المتزايدة لسلاسل التوريد لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس في مواجهة الاضطرابات المستمرة. يتعين على المؤسسات اليوم الحفاظ على مستويات الخدمة وتحسينها، وتحسين رأس المال العامل، والاستجابة للتقلبات في الوقت الفعلي. توحد منصة Maestro التخطيط والتنفيذ في بيئة متزامنة حيث تساعد الأتمتة والذكاء الاصطناعي الفرق على العمل بسرعة وثقة، مما يعزز القدرة على التكيف التي تحافظ على الأداء".

مع تزايد اعتماد سلاسل التوريد على العمل المستمر بدلاً من دورات التخطيط الثابتة، تحتاج المؤسسات إلى تنسيق يواكب التغيير المستمر. تقدم Kinaxis ذلك من خلال MaestroTM، منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تغطي عمليات التخطيط والمبيعات والعمليات، والطلب، والعرض، والمخزون، وتخطيط الإنتاج وجدولة العمليات. من خلال الجمع بين الأتمتة الحتمية والذكاء الاصطناعي الوكيل القابل للتركيب في نموذج متزامن مشترك، يُمكّن Maestro من اتخاذ قرارات واثقة على نطاق المؤسسة عبر المنظمات من الشركات المتوسطة إلى الشركات العالمية.

بفضل وكلاء Maestro الموسعين، وMaestro Agent Studio، وقاعدة البيانات الموحدة، تدعم Kinaxis كلاً من التنفيذ القابل للتكرار والاستدلال التكيفي ضمن بيئة خاضعة للإدارة. وتدعم هذه التطورات شراكات استراتيجية تشمل شركة Databricks ومع موردي البرامج الرائدين الآخرين في النظام البيئي الأوسع للمؤسسات. ويتعزز الابتكار بشكل أكبر من خلال محفظة الملكية الفكرية المتنامية لشركة Kinaxis، والتي تشمل ما يقرب من 90 براءة اختراع صادرة على مستوى العالم وعدد كبير من براءات الاختراع الإضافية المعلقة في ولايات قضائية متعددة. يركز ما يقرب من 45٪ من المحفظة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يؤكد استمرار الاستثمار في تنسيق سلسلة التوريد الذكية.

1 Gartner، تقرير Magic Quadrant لعام 2026 لحلول تخطيط سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية

Gartner، تقرير Magic Quadrant لعام 2026 لحلول تخطيط سلاسل الإمداد للصناعات التجميعية

Gartner، تقرير Magic Quadrant لحلول تخطيط سلاسل الإمداد – 2021، 2022، 2023، 2024، 2025

Gartner، تقرير Magic Quadrant لنظام السجلات لتخطيط سلاسل الإمداد – 2014، 2016، 2018

Gartner، تقرير Magic Quadrant لأنظمة التمايز لتخطيط المبيعات والعمليات – 2019، 2017، 2015

لا تؤيد شركة Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التصنيفات أو أي تسمية أخرى فقط. تتكون منشورات Gartner من آراء منظمة Gartner المتخصصة في الأعمال والتكنولوجيا، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

تُعتبر كل من Gartner وMagic Quadrant علامة تجارية لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.

تُعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، حيث تعمل على تشغيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة، وتدعم الأشخاص الذين يديرونها. تجمع منصة Maestro ، القوية والمعززة بالذكاء الاصطناعي لتنسيق سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة في جميع أنحاء سلسلة التوريد - من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم.

