شركة Kinaxis تُصنّف كشركة رائدة في تقاريرgartner® Magic Quadranttm لعام 2026 الخاصة بتخطيط سلسلة التوريد

شركة Kinaxis تُصنّف كشركة رائدة في تقاريرgartner® Magic Quadranttm لعام 2026 الخاصة بتخطيط سلسلة التوريد
تم الاعتراف بشركة Kinaxis كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic QuadrantTM لحلول تخطيط سلسلة التوريد لمدة أحد عشر مرة متتالية. كما تم الاعتراف بشركة Kinaxis كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 لحلول تخطيط سلسلة التوريد للصناعات التحويلية والصناعات المنفصلة.
قال Andrew Bell، كبير مسؤولي المنتجات في شركة Kinaxis: "في رأينا، فإن تصنيفنا كشركة رائدة يعكس الحاجة المتزايدة لسلاسل التوريد لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس في مواجهة الاضطرابات المستمرة. يتعين على المؤسسات اليوم الحفاظ على مستويات الخدمة وتحسينها، وتحسين رأس المال العامل، والاستجابة للتقلبات في الوقت الفعلي. توحد منصة Maestro التخطيط والتنفيذ في بيئة متزامنة حيث تساعد الأتمتة والذكاء الاصطناعي الفرق على العمل بسرعة وثقة، مما يعزز القدرة على التكيف التي تحافظ على الأداء".
مع تزايد اعتماد سلاسل التوريد على العمل المستمر بدلاً من دورات التخطيط الثابتة، تحتاج المؤسسات إلى تنسيق يواكب التغيير المستمر. تقدم Kinaxis ذلك من خلال MaestroTM، منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تغطي عمليات التخطيط والمبيعات والعمليات، والطلب، والعرض، والمخزون، وتخطيط الإنتاج وجدولة العمليات. من خلال الجمع بين الأتمتة الحتمية والذكاء الاصطناعي الوكيل القابل للتركيب في نموذج متزامن مشترك، يُمكّن Maestro من اتخاذ قرارات واثقة على نطاق المؤسسة عبر المنظمات من الشركات المتوسطة إلى الشركات العالمية.
بفضل وكلاء Maestro الموسعين، وMaestro Agent Studio، وقاعدة البيانات الموحدة، تدعم Kinaxis كلاً من التنفيذ القابل للتكرار والاستدلال التكيفي ضمن بيئة خاضعة للإدارة. وتدعم هذه التطورات شراكات استراتيجية تشمل شركة Databricks ومع موردي البرامج الرائدين الآخرين في النظام البيئي الأوسع للمؤسسات. ويتعزز الابتكار بشكل أكبر من خلال محفظة الملكية الفكرية المتنامية لشركة Kinaxis، والتي تشمل ما يقرب من 90 براءة اختراع صادرة على مستوى العالم وعدد كبير من براءات الاختراع الإضافية المعلقة في ولايات قضائية متعددة. يركز ما يقرب من 45٪ من المحفظة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يؤكد استمرار الاستثمار في تنسيق سلسلة التوريد الذكية.
تتوفر نسخ مجانية من تقارير Gartner® Magic QuadrantTM لعام 2026 لحلول تخطيط سلسلة التوريد للصناعات المنفصلة والصناعات التحويلية للتنزيل هنا.
1 Gartner، تقرير Magic Quadrant لعام 2026 لحلول تخطيط سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية
Gartner، تقرير Magic Quadrant لعام 2026 لحلول تخطيط سلاسل الإمداد للصناعات التجميعية
Gartner، تقرير Magic Quadrant لحلول تخطيط سلاسل الإمداد – 2021، 2022، 2023، 2024، 2025
Gartner، تقرير Magic Quadrant لنظام السجلات لتخطيط سلاسل الإمداد – 2014، 2016، 2018
Gartner، تقرير Magic Quadrant لأنظمة التمايز لتخطيط المبيعات والعمليات – 2019، 2017، 2015
لا تؤيد شركة Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التصنيفات أو أي تسمية أخرى فقط. تتكون منشورات Gartner من آراء منظمة Gartner المتخصصة في الأعمال والتكنولوجيا، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.
تُعتبر كل من Gartner وMagic Quadrant علامة تجارية لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.
حول Kinaxis
تُعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، حيث تعمل على تشغيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة، وتدعم الأشخاص الذين يديرونها. تجمع منصة Maestro ، القوية والمعززة بالذكاء الاصطناعي لتنسيق سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة في جميع أنحاء سلسلة التوريد - من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة موقع kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn.
