حملة لتعقيم تجمعات مياه الأمطار في الشارقة للحد من الآفات

حملة لتعقيم تجمعات مياه الأمطار في الشارقة للحد من الآفات
وسخّرت البلدية فرقاً متخصصة تضم مهندسين وفنيين وعاملين، مدعومة بآليات ومعدات متنوعة، لرصد مواقع تجمع المياه في مختلف المناطق، والتعامل معها بشكل فوري من خلال عمليات التعقيم والتطهير باستخدام مواد آمنة لا تؤثر سلباً على صحة الإنسان.
وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية المستمرة، التي تُنفذ وفق خطط استباقية مدروسة، لمواجهة تقلبات الطقس بكفاءة عالية، وضمان حماية المجتمع والحفاظ على أعلى معايير الصحة العامة.
