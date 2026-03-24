حملة لتعقيم تجمعات مياه الأمطار في الشارقة للحد من الآفات

MENAFN - Al-Bayan) ">ضمن جهودها الميدانية المتواصلة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، تنفذ بلدية مدينة الشارقة حملة واسعة لتعقيم وتطهير تجمعات مياه الأمطار، بهدف الحد من تكاثر آفات الصحة العامة، وعلى رأسها البعوض، بما يعزز مستويات السلامة الصحية والبيئية في الإمارة.

وسخّرت البلدية فرقاً متخصصة تضم مهندسين وفنيين وعاملين، مدعومة بآليات ومعدات متنوعة، لرصد مواقع تجمع المياه في مختلف المناطق، والتعامل معها بشكل فوري من خلال عمليات التعقيم والتطهير باستخدام مواد آمنة لا تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية المستمرة، التي تُنفذ وفق خطط استباقية مدروسة، لمواجهة تقلبات الطقس بكفاءة عالية، وضمان حماية المجتمع والحفاظ على أعلى معايير الصحة العامة.