الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على مملكة البحرين

2026-03-24 03:10:23
(MENAFN- Al-Bayan) "> أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة، وأسفر عن استشهاد مدني متعاقد في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية خلال مهمة روتينية ضمن الطاقم الإماراتي، وإصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

كما عبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الشهيد، وإلى المملكة المغربية الشقيقة وشعبها في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

