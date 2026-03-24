سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية

MENAFN - Al-Bayan) "> شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية، الذي يشارك فيها 14 عرضاً مسرحياً، وعدد من الفنانين والباحثين المسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك في قصر الثقافة.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم التونسية وفاء الطبوبي مخرجة مسرحية "الهاربات"، بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2025، والفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، حيث نالت المركز الأول مريم عبدالله مبارك من سلطنة عُمان عن نصها "وصية قبل أن أولد"، وجاء في المركز الثاني أحمد عبدالله راشد من الإمارات عن نصه "وجنى على نفسه"، فيما حل ثالثاً بدر الحمداني من سلطنة عُمان عن نصه "المحطة".

واستعرض الحفل أعضاء لجنة التحكيم التي تضم: الدكتور عجاج سليم من سوريا "رئيس اللجنة"، والمهندس وليد الزعابي من الإمارات، والكاتب مفلح العدوان من الأردن، والدكتور حاتم دربال من تونس، والدكتورة رانيا يحيى من مصر.

ويتنافس 11 عرضاً مسرحياً على جوائز أيام الشارقة المسرحية، حيث اختارت لجنة التحكيم 7 عروض لتقدَّم على مستوى المسابقة، وهي: مسرحية "جارٍ اختيار عنوان" لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية "غياهب الروح" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية "سونا" لمسرح دبي الأهلي، ومسرحية "نصف ليلى" لمسرح خورفكان للفنون، ومسرحية "هير قرموشة" لمسرح الشارقة الوطني، ومسرحية "قاموس الاختفاءات" لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، ومسرحية "سنعيدها سيرتها الأولى" لمسرح الشباب للفنون.

كما يتضمن البرنامج الموازي للمسابقة عروضا مسرحية، وهي: مسرحية "حين اختارت الروح الوقوف" لمسرح أم القيوين الوطني، ومسرحية "حقائب فارغة" لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ومسرحية "أرض اليباس" لمسرح الفجيرة، ومسرحية "تخيل" لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح.

ويضم برنامج عروض الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية عرضين من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: "من غير يقين"، و"أنت لست غارا"، إلى جانب الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة تحت عنوان "الهويَّة البصريَّة للمخرج بين الثبات والتحول"، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين من بلدان عربيَّة عدة.

كما تستضيف "الأيام" ملتقى الشارقة الـ 14 لأوائل المسرح العربي، الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي المعاهد والكليات المسرحية العربية، ويتيح لهم فرصة مواكبة فعاليات الأيام المسرحية، والتعرف على المشهد الثقافي المحلي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية والزيارات الثقافية.

حضر الحفل كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومحبي وهواة المسرح.