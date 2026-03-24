ترامب: نتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران من أجل إيرام اتفاق

ترامب: نتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران من أجل إيرام اتفاق
وأضاف أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.
وأكد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين البلدين.
وقال ترامب "ما قلته بالأمس صحيح تماما. نحن نجري مفاوضات حاليا"، موضحا أن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في هذه المفاوضات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment