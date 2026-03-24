ترامب: نتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران من أجل إيرام اتفاق

2026-03-24 03:10:23
(MENAFN- Al-Bayan) ">​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠للصحفيين اليوم الثلاثاء ‌إن واشنطن ‌تجري محادثات مع "الأشخاص ‌المناسبين" ‌في ‌إيران من ​أجل ‌التوصل ​إلى ⁠اتفاق ​لإنهاء الأعمال ⁠القتالية.

وأضاف أن ⁠الإيرانيين ⁠يرغبون بشدة في التوصل إلى ‌اتفاق.

وأكد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال ترامب "ما قلته بالأمس صحيح تماما. نحن نجري مفاوضات حاليا"، موضحا أن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في هذه المفاوضات.

