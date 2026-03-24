رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
وأكدت فخامتها تضامن سلوفينيا مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيدةً بإدارة دولة الإمارات الحكيمة للأزمة وإجراءاتها في الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم.
وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي وتأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد، والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.
كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون وفرص تطويره مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة دعم العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
