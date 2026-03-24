رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

MENAFN - Al-Bayan) "> تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الدكتورة نتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت فخامتها تضامن سلوفينيا مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيدةً بإدارة دولة الإمارات الحكيمة للأزمة وإجراءاتها في الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي وتأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد، والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون وفرص تطويره مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة دعم العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.