تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة بمشيئة الله تعالى ستتأثر اعتباراً من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبدأ الأمطار من المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، وتمتد تدريجياً لتشمل مناطق واسعة من المملكة بما فيها العاصمة عمّان، وبإذن الله تعالى يتوقع في ساعات ما بعد الظهر ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



ومع ساعات الليل من يوم الأربعاء ، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ما يؤدي إلى استمرار الأجواء الباردة والغائمة والماطرة في العديد من المناطق، وتكون الأمطار غزيرة خاصة في الأجزاء الغربية، ومصحوبة أحيانًا بالعواصف الرعدية وتساقط البرد.