مسؤولة أممية: التعذيب أصبح نهج دولة في إسرائيل

2026-03-24 03:10:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المقررة الأممية المستقلة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز اليوم الثلاثاء، إن "التعذيب المنهجي الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين أصبح أداة في الإبادة الجماعية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة".


وأضافت البانيز، في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان "منذ بداية الإبادة الجماعية، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح مختبرا للقسوة المحسوبة، وما كان يحدث في الخفاء، أصبح يُمارس الآن علنا: نظام من الإذلال والألم والإهانة بشكل مُنظم، بموافقة أعلى المستويات السياسية".

