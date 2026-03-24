مسؤولة أممية: التعذيب أصبح نهج دولة في إسرائيل

مسؤولة أممية: التعذيب أصبح نهج دولة في إسرائيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المقررة الأممية المستقلة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز اليوم الثلاثاء، إن "التعذيب المنهجي الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين أصبح أداة في الإبادة الجماعية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت البانيز، في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان "منذ بداية الإبادة الجماعية، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح مختبرا للقسوة المحسوبة، وما كان يحدث في الخفاء، أصبح يُمارس الآن علنا: نظام من الإذلال والألم والإهانة بشكل مُنظم، بموافقة أعلى المستويات السياسية".
