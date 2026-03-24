بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري- يتابع حزب الاتحاد الوطني الأردني ببالغ الاستهجان التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب الإيراني بحق المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تمثل خرقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي العام، وانتهاكًا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يخالف نصوص الأمم المتحدة ومرتكزات النظام الدولي المعاصر.



ويؤكد الحزب أن المملكة الأردنية الهاشمية تمارس اختصاصها الإقليمي وسيادتها الوطنية الكاملة على أراضيها وحدودها، وأن الإجراءات التي تتخذها تندرج ضمن إطار حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن حماية أمنها الوطني وسلامة مواطنيها من أي تهديدات عابرة للحدود.



كما يشدد الحزب على أن محاولة الزج باسم الأردن في سياقات إقليمية مضطربة أو تحميله مسؤوليات لا تستند إلى سند قانوني، يُعد مخالفة لمبدأ حسن الجوار، وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المستقرة، فضلًا عن كونه افتئاتًا على مبدأ السيادة المتساوية بين الدول.

ويؤكد الحزب أن أي خطاب تصعيدي يتضمن تشكيكًا أو إساءة لدور الأردن، إنما يفتقر إلى الأساس القانوني، ويتعارض مع مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية في استقرار النظام الدولي.



وإذ يجدد حزب الاتحاد الوطني الأردني وقوفه المطلق خلف الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، فإنه يثمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية وكافة الأجهزة الأمنية، في إطار احترام سيادة القانون والالتزامات الدولية، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.



كما يدعو الحزب إلى تغليب منطق القانون الدولي، والاحتكام إلى القواعد الناظمة للعلاقات بين الدول، بعيدًا عن التصريحات غير المسؤولة التي من شأنها تقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.