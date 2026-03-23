تُزيح PUMA الستار عن أقوى مجموعة دولية لأطقم كرة القدم في تاريخها حتى اليوم في شوارع مدينة نيويورك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت شركة PUMA المتخصَّصة في عالم الرياضة العالمية عن أطقم منتخباتها الوطنية الجديدة لـ 11 دولة، وذلك من خلال فعالية ميدانية نابضة بالحياة أُقيمت في ساحة دومينو بقلب مدينة نيويورك، حيث وضعت كرة القدم والموسيقى والطعام والثقافة في صدارة المشهد، ضمن احتفالية مميزة تجسّد روح اللعبة. وبدلاً من إطلاقها في أجواء الملاعب أو عبر فيلم دعائي سينمائي، اختارت PUMA الكشف عن هذه الأطقم في أجواء اللعب الحقيقي، حيث ارتداها لأول مرة لاعبون من المجتمعات المحلية الممثّلة لكل دولة، في شوارع مدينة نيويورك.

تجتمع أربع قارات تحت راية 11 منتخبًا وطنيًا، هي: البرتغال، والمغرب، وغانا، وباراغواي، والسنغال، وكوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وسويسرا، ونيوزيلندا، والنمسا، ومصر. ويؤكد ذلك مكانة PUMA كقوة رائدة في عالم كرة القدم الدولية، حيث تتولى تجهيز ما يقارب ربع المنتخبات المشاركة في أكبر بطولات هذا الصيف، إلى جانب امتلاكها الحضور الأبرز بين المنتخبات الإفريقية مقارنةً بأي علامة تجارية أخرى في المجال.

"أردنا التواصل مع مجتمعات المشجعين من خلال التواجد في الأماكن واللحظات التي تهمهم حقًا. وقد صُمِّم هذا الحدث على هذه القناعة، حيث أتاح للاعبي كرة القدم المحليين فرصة اختبار هذه الأطقم الجديدة على أرض الواقع قبل الجميع، وعلى ملاعب مدينتهم"، حسبما قالت Nadia Kokni، نائبة الرئيس للتسويق العالمي للعلامة التجارية في PUMA.

تمحور الحدث حول سلسلة من الشاحنات المصمَّمة خصيصًا، حيث مثّلت كل شاحنة واحدة من الدول الإحدى عشرة التابعة لـ PUMA، من خلال هوية بصرية فريدة، وأطعمة محلية، وموسيقى، ومقتنيات ثقافية-وقد أُعيد إحياء العديد منها بإبداعات فنانين من أبناء هذه المجتمعات أنفسهم. حظي المشجعون بفرصة حصرية لرؤية وارتداء قمصان المنتخبات الوطنية قبل أي شخص آخر، إذ تم الكشف عن الأطقم لأول مرة على ملاعب المدينة من خلال بطولة مشوقة بنظام 4 ضد 4، نظّمها وأدارها NYC Footy.

كان أساطير كرة القدم Ricardo Quaresma (البرتغال)، وAsamoah Gyan (غانا)، وEl Hadji Diouf (السنغال) حاضرون كممثلين لمنتخبات بلادهم، موحدين أجيال كرة القدم.

شهد الحدث ركنًا موسيقيًا حيًا أشعل أجواءه، حيث رافق الأنشطة من البداية حتى النهاية، بمشاركة مجموعة من منسقي الأغاني يمثلون عدة دول، إضافةً إلى عرض حي للفنان الغاني الشهير Black Sherif. وانضم إلى الحدث أيضًا صانع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي Fanum، إضافةً إلى مجموعة Daily Paper (Jefferson & Abde) كضيوف مميزين.

"ثقافة كرة القدم هي ما يلهمنا، وهذه التشكيلة تعكس التزامنا العميق بذلك. مع تجهيز منتخبات من أربع قارات، وحضور ما يقارب ربع جميع الدول المشاركة في أكبر بطولات هذا الصيف مرتديةً أطقم PUMA، فإننا نتواجد في أبرز لحظات كرة القدم، معززين مكانة PUMA كواحدة من أبرز العلامات في عالم كرة القدم الدولي. ومن خلال الجمع بين الابتكار التقني المتقدم وروح الهوية الثقافية، توحد هذه التشكيلة بين التميز الفني والروح التي تجمع الشعوب على أكبر المسارح العالمية"، حسبما قالت Dominique Gathier، نائبة الرئيس لقسم فرق الرياضة في PUMA.

مع فرصة ارتداء ما يصل إلى 11 منتخبًا وطنيًا لأطقم PUMA على الساحة الدولية هذا الصيف، تدخل الشركة بطولة الموسم بكل قوة وثقة، مؤكدة ريادتها وامتداد تأثيرها في عالم كرة القدم العالمية. تتصدر الاتحادات الإفريقية الشريكة لـ PUMA، والتي تضم غانا، والسنغال، وكوت ديفوار، والمغرب، ومصر، المشهد في البطولة المقبلة، وفي المقابل، يُعد منتخب البرتغال، الذي يُعتبر من أقوى الفرق التي تمتلك تشكيلة مثالية على الإطلاق، من أبرز المرشحين الأوروبيين للمنافسة على اللقب.

زوّدت PUMA أساطير كرة القدم مثل Pelé، وEusébio، وDiego Maradona، وJohan Cruyff، وLothar Matthäus بكل الأطقم، ويُجسّد هذا الإرث الغني روح كل طقم يُكشف عنه في الحدث.

ستتوفَّر تشكيلة 2026 اعتبارًا من 24مارس، ويُشكّل هذا الحدث أول فرصة للجمهور للاطّلاع على مجموعة أطقم المنتخبات الوطنية الكاملة من PUMA، والتي تتميز بتقنية ULTRAWEAVE المبتكرة وأقمشة dryCELL القادرة على امتصاص العرق في جميع القمصان. تُنتج النسخ المقلّدة من الأطقم من خلال مبادرة PUMA RE:FIBRE، مما يعكس التزام العلامة بالابتكار المسؤول في تصميم المنتجات.

وستتوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات المبتكرة في بيان صحفي خاص بالمنتجات، يُصدر في 24 مارس.

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها. تأسست شركة PUMA عام 1948، وتساعد أفضل الرياضيين والفرق في العالم على تقديم أفضل أداء لهم من خلال منتجاتها المبتكرة. تشتهر الشركة بشعارها الأيقوني على شكل القطة وتصميم الـ Formstrip المميز، وتقدّم مجموعة واسعة من منتجات الأداء في مجالات كرة القدم والجري والتدريب، بالإضافة إلى مجموعات Sportstyle التي تستلهم جذورها من الرياضة وتحتفي بثقافة الرياضة لإلهام المستهلكين حول العالم. وبفضل تاريخها العريق وإرثها الراسخ، تفخر PUMA بامتلاك أحد أغنى الأرشيفات في صناعة الرياضة، مع عدد من المنتجات الأيقونية التي تركت بصمتها مثل Suede وSpeedcat. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة حول العالم، وتوظف أكثر من 20,000 شخص، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

