تُزيح PUMA الستار عن أقوى مجموعة دولية لأطقم كرة القدم في تاريخها حتى اليوم في شوارع مدينة نيويورك

تُزيح PUMA الستار عن أقوى مجموعة دولية لأطقم كرة القدم في تاريخها حتى اليوم في شوارع مدينة نيويورك
تجتمع أربع قارات تحت راية 11 منتخبًا وطنيًا، هي: البرتغال، والمغرب، وغانا، وباراغواي، والسنغال، وكوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وسويسرا، ونيوزيلندا، والنمسا، ومصر. ويؤكد ذلك مكانة PUMA كقوة رائدة في عالم كرة القدم الدولية، حيث تتولى تجهيز ما يقارب ربع المنتخبات المشاركة في أكبر بطولات هذا الصيف، إلى جانب امتلاكها الحضور الأبرز بين المنتخبات الإفريقية مقارنةً بأي علامة تجارية أخرى في المجال.
"أردنا التواصل مع مجتمعات المشجعين من خلال التواجد في الأماكن واللحظات التي تهمهم حقًا. وقد صُمِّم هذا الحدث على هذه القناعة، حيث أتاح للاعبي كرة القدم المحليين فرصة اختبار هذه الأطقم الجديدة على أرض الواقع قبل الجميع، وعلى ملاعب مدينتهم"، حسبما قالت Nadia Kokni، نائبة الرئيس للتسويق العالمي للعلامة التجارية في PUMA.
تمحور الحدث حول سلسلة من الشاحنات المصمَّمة خصيصًا، حيث مثّلت كل شاحنة واحدة من الدول الإحدى عشرة التابعة لـ PUMA، من خلال هوية بصرية فريدة، وأطعمة محلية، وموسيقى، ومقتنيات ثقافية-وقد أُعيد إحياء العديد منها بإبداعات فنانين من أبناء هذه المجتمعات أنفسهم. حظي المشجعون بفرصة حصرية لرؤية وارتداء قمصان المنتخبات الوطنية قبل أي شخص آخر، إذ تم الكشف عن الأطقم لأول مرة على ملاعب المدينة من خلال بطولة مشوقة بنظام 4 ضد 4، نظّمها وأدارها NYC Footy.
كان أساطير كرة القدم Ricardo Quaresma (البرتغال)، وAsamoah Gyan (غانا)، وEl Hadji Diouf (السنغال) حاضرون كممثلين لمنتخبات بلادهم، موحدين أجيال كرة القدم.
شهد الحدث ركنًا موسيقيًا حيًا أشعل أجواءه، حيث رافق الأنشطة من البداية حتى النهاية، بمشاركة مجموعة من منسقي الأغاني يمثلون عدة دول، إضافةً إلى عرض حي للفنان الغاني الشهير Black Sherif. وانضم إلى الحدث أيضًا صانع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي Fanum، إضافةً إلى مجموعة Daily Paper (Jefferson & Abde) كضيوف مميزين.
"ثقافة كرة القدم هي ما يلهمنا، وهذه التشكيلة تعكس التزامنا العميق بذلك. مع تجهيز منتخبات من أربع قارات، وحضور ما يقارب ربع جميع الدول المشاركة في أكبر بطولات هذا الصيف مرتديةً أطقم PUMA، فإننا نتواجد في أبرز لحظات كرة القدم، معززين مكانة PUMA كواحدة من أبرز العلامات في عالم كرة القدم الدولي. ومن خلال الجمع بين الابتكار التقني المتقدم وروح الهوية الثقافية، توحد هذه التشكيلة بين التميز الفني والروح التي تجمع الشعوب على أكبر المسارح العالمية"، حسبما قالت Dominique Gathier، نائبة الرئيس لقسم فرق الرياضة في PUMA.
مع فرصة ارتداء ما يصل إلى 11 منتخبًا وطنيًا لأطقم PUMA على الساحة الدولية هذا الصيف، تدخل الشركة بطولة الموسم بكل قوة وثقة، مؤكدة ريادتها وامتداد تأثيرها في عالم كرة القدم العالمية. تتصدر الاتحادات الإفريقية الشريكة لـ PUMA، والتي تضم غانا، والسنغال، وكوت ديفوار، والمغرب، ومصر، المشهد في البطولة المقبلة، وفي المقابل، يُعد منتخب البرتغال، الذي يُعتبر من أقوى الفرق التي تمتلك تشكيلة مثالية على الإطلاق، من أبرز المرشحين الأوروبيين للمنافسة على اللقب.
زوّدت PUMA أساطير كرة القدم مثل Pelé، وEusébio، وDiego Maradona، وJohan Cruyff، وLothar Matthäus بكل الأطقم، ويُجسّد هذا الإرث الغني روح كل طقم يُكشف عنه في الحدث.
ستتوفَّر تشكيلة 2026 اعتبارًا من 24مارس، ويُشكّل هذا الحدث أول فرصة للجمهور للاطّلاع على مجموعة أطقم المنتخبات الوطنية الكاملة من PUMA، والتي تتميز بتقنية ULTRAWEAVE المبتكرة وأقمشة dryCELL القادرة على امتصاص العرق في جميع القمصان. تُنتج النسخ المقلّدة من الأطقم من خلال مبادرة PUMA RE:FIBRE، مما يعكس التزام العلامة بالابتكار المسؤول في تصميم المنتجات.
وستتوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات المبتكرة في بيان صحفي خاص بالمنتجات، يُصدر في 24 مارس.
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها. تأسست شركة PUMA عام 1948، وتساعد أفضل الرياضيين والفرق في العالم على تقديم أفضل أداء لهم من خلال منتجاتها المبتكرة. تشتهر الشركة بشعارها الأيقوني على شكل القطة وتصميم الـ Formstrip المميز، وتقدّم مجموعة واسعة من منتجات الأداء في مجالات كرة القدم والجري والتدريب، بالإضافة إلى مجموعات Sportstyle التي تستلهم جذورها من الرياضة وتحتفي بثقافة الرياضة لإلهام المستهلكين حول العالم. وبفضل تاريخها العريق وإرثها الراسخ، تفخر PUMA بامتلاك أحد أغنى الأرشيفات في صناعة الرياضة، مع عدد من المنتجات الأيقونية التي تركت بصمتها مثل Suede وSpeedcat. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة حول العالم، وتوظف أكثر من 20,000 شخص، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.
