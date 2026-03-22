403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تكشف BingX عن BingX AI Claw، أول محلل تداول متعدد الأصول في العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي
(MENAFN- EmailWire)
بنما سيتي -- (ARAB NEWSWIRE) – أعلنت BingX، وهي منصة رائدة لتداول العملات الرقمية وشركة Web3 تعتمد على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق BingX AI Claw، وهو أول محلل تداول في العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لتزويد المستخدمين بالوضوح والثقة. تم تصميم BingX AI Claw لتقديم إشارات تداول قابلة للتنفيذ وفورية ومخصصة، تتيح للمستخدمين تحديد فرص تداول ذات إمكانات عالية.
يُعد BingX AI Claw أحدث إضافة إلى منظومة BingX AI، لينضم إلى كل من BingX AI Master وBingX AI Bingo وBingX AI Skills Hub. وبما يتماشى مع منظومة BingX AI الأوسع، سيكون BingX AI Claw متاحًا للمتداولين داخل التطبيق مجانًا، دعمًا لالتزام BingX بجعل تداول الأصول الرقمية أكثر سهولة، مع تزويد المستخدمين بالأدوات والرؤى اللازمة للتنقل في الأسواق بثقة أكبر.
يُنشئ BingX AI Claw بشكل فوري إشارات تداول ورؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين الذين يتعاملون مع أسواق تزداد تعقيدًا، دون الحاجة إلى إعدادات معقدة أو وقت طويل للتهيئة:
•إشارات متعددة التحقق: يقوم BingX AI Claw بتحليل المؤشرات الفنية، وتدفقات رأس المال، وتطورات الأخبار، ومعنويات السوق عبر أبعاد متعددة، ويولد إشارات يتم التحقق منها عبر مصادر بيانات متعددة لتعزيز الموثوقية.
•تحسين الاستراتيجيات في الوقت الفعلي: يتكيف النظام ديناميكيًا مع معايير التداول والنماذج التحليلية مع تغير ظروف السوق، لضمان بقاء الإشارات محدثة وقابلة للتنفيذ ضمن بيئة التداول الحالية.
•ذكاء ذاتي التطور: من خلال التعلم المستمر من نتائج التداول وسلوك السوق، يعمل BingX AI Claw على تحسين نماذجه التحليلية بمرور الوقت، مما يعزز دقة الإشارات واستجابتها.
•رؤى قابلة للتفسير: يمكن الاستفسار عن كل إشارة، حيث يقدم BingX AI Claw تفسيرات واضحة وسهلة الفهم، مما يتيح للمتداولين فهم المنطق الكامن وراء التحليل بدلاً من الاعتماد على توصيات غير شفافة.
•تحكم كامل للمستخدم: يقدم BingX AI Claw إشارات ورؤى تداول دون تنفيذ الصفقات تلقائيًا، مما يضمن بقاء المستخدمين في تحكم كامل بقراراتهم واستراتيجياتهم.
قالت فيفيان لين، الرئيس التنفيذي للمنتجات في BingX: "يمثل BingX AI Claw خطوة رئيسية جديدة في مهمتنا كأول منصة تداول تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى جعل التداول أكثر سهولة للجميع. ومن خلال توسيع مجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا عبر إشارات التداول متعددة الأصول التي يقدمها BingX AI Claw، فإننا نوفر جيلًا جديدًا من ذكاء التداول الذي يقلل من عوائق الدخول ويساعد المتداولين على تحديد الفرص ذات الإمكانات العالية، مع الحفاظ على التحكم الكامل في قراراتهم واستراتيجياتهم."
حول BingX
تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة رائدة لتداول العملات الرقمية وشركة Web3 تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتخدم أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم. وتُصنّف ضمن أفضل خمس منصات عالمية لتداول مشتقات العملات الرقمية، كما تُعد من الرواد في مجال التداول بالنسخ، حيث تلبي الاحتياجات المتطورة للمستخدمين على اختلاف مستويات خبرتهم.
وبفضل مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العقود الآجلة، والتداول الفوري، والتداول بالنسخ، وخدمات TradFi، تمكّن BingX المستخدمين من خلال أدوات مبتكرة مصممة لتعزيز الأداء والثقة والكفاءة.
أصبحت BingX الشريك الرئيسي لنادي تشيلسي منذ عام 2024، كما أصبحت أول شريك رسمي لتبادل العملات الرقمية لفريق Scuderia Ferrari HP في عام 2026.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment