طرق دبي ترسي عقد المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير المسارات الحضرية بمنطقة الراس التاريخية

MENAFN - Al-Bayan) ">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى الإمارة، أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد المرحلة الأولى من مشروع المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، في منطقة الراس، وتشمل تنفيذ مسار الراس التاريخي بطول 12 كيلومترا من مسارات المشاة، و5 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، وإعادة تأهيل 10 مساحات فنية، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون وبمشاركة فنانين إماراتيين ومحليين.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يسهم المخطط الشامل للمشاة، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي في مستوى مرافق المشاة والتنقّل الفردي، وتحقيق أحد مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وهو مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير البنية التحتية للوصول لأكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقّل، ودعم استراتيجية جودة الحياة 2033، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة، وتحسين مستوى السلامة المرورية للمشاة وربط المناطق المختلفة مع مسارات المشاة الحالية، وإدخال العنصر الإبداعي والجمالي والثقافي في عناصر التنقّل الفردية، وإبراز هوية المناطق المختلفة لتحسين المظهر الجمالي، وتجميل الميادين في إمارة دبي، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير العناصر الإبداعية في البنية التحتية ومرافق التنقّل، وتفعيل دور الشباب وإبراز التوجهات المستقبلية في مجال التنقّل من خلال مشاركتهم في اقتراح الأفكار الإبداعية في تصميم مسارات المشاة ومرافقها".

تعزيز الربط بين المناطق

وأضاف: "يشمل المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، تكون سهلة الوصول، وتتوفر فيها معايير السلامة، والبيئة المريحة للمشاة، ويتضمن تطوير شبكة مسارات للمشاة في 160 منطقة، تشمل تنفيذ وتطوير 6000 كيلو متر من مسارات المشاة على مستوى الإمارة حتى عام 2040، وتنفيذ 110 جسور وأنفاق للمشاة لتعزيز الربط بين المناطق، بهدف زيادة نسبة رحلات المشاة والتنقّل الفردي من 16% في 2025 إلى 25% بحلول عام 2040".

مسار الراس التاريخي

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع مسار الراس التاريخي في منطقة الراس يتضمن تنفيذ مسارات للمشاة بطول 12 كيلومتراً، ومسارات للدراجات الهوائية بطول خمسة كيلومترات، وستربط أهم المعالم التاريخية في المنطقة، أهمها: مدرسة الأحمدية، وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم، والمكتبة العامة في الراس، وحصن الفهيدي، وحي الشندغة التاريخي، كما سيجري ربطها مع محطات النقل الجماعي، وتشمل 11 محطة مترو وحافلات مواصلات عامة والنقل البحري، بهدف تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير تجربة تنقّل فريدة في المنطقة.

وتابع:" المشروع يشمل تطوير مسارات المشاة الداخلية ومسار الواجهة المائية من خلال تصاميم حضرية بسيطة تراعي الحفاظ على الطبيعة التاريخية للمنطقة، وتتضمن توسعة أرصفة مشاة، وتنفيذ عناصر تظليل، وإضافة أماكن للاستراحة، وزيادة المساحات الخضراء، ووسائل إرشادية ذات تصاميم تتناسب مع طبيعة المنطقة، كما يشمل المشروع إعادة تأهيل 10 مساحات فنية، حيث تقوم هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون، بمشاركة فنانين إماراتيين لعرض أعمال فنية تتنوع بين الجداريات والمجسمات بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة في الإضاءة التجميلية تبرز تاريخ وثقافة المنطقة، كما تهدف الأعمال المشتركة بين الجهتين إلى تفعيل المسار وإحياء المساحات الواقعة عليها ببرامج فنية وفعاليات موسمية مستمرة وذلك بعد إنجاز أعمال المشروع".

المخطط الشامل للمشاة

تجدر الإشارة إلى أن المخطط الشامل للمشاة يتضمن تنفيذ وتطوير أكثر من 6000 كيلومتر من مسارات المشاة، تكون مترابطة ومتواصلة على مستوى الإمارة، وسيكون بدء تطبيق المرحلة الأولى للمشروع في الفترة من 2025 إلى 2027، وسيجرى تنفيذ المشروع على مراحل، تمتد من 2027 حتى 2040، كما يتضمن المخطط تنفيذ 110 جسور وأنفاق للمشاة، لربط المناطق الحضرية، وأهمها جسر على شارع الاتحاد، يربط بين منطقتي النهدة والممزر، وجسر على شارع طرابلس، يربط بين منطقتي الورقاء ومردف، وجسر على شارع الخوانيج، لربط منطقتي مشرف والخوانيج، وجسر على شارع دبي ـ العين، يربط بين واحة دبي للسيلكون ودبي لاند.

ويسهم المشروع في تحقيق الربط الكامل بين مناطق الجذب والمرافق العامة ووسائل النقل المختلفة، وترسيخ الهوية والطابع الفني للمسارات، وتصميم هوية خاصة لكل منطقة، عبر أشكال وألوان وإنارة وتشجير مختلف، بحيث يشعر المشاة بالانتقال من منطقة لأخرى.

وروعي في المسارات تحسين بيئة المشاة، من خلال توفير العناصر التكميلية لتجميل المدينة، مثل تكثيف التشجير والتظليل على المسارات، واستخدام أنظمة الرذاذ لخفض درجة الحرارة على المسارات، وتوفير مسارات تفاعلية تشتمل على شاشات ولوحات ورسومات أرضية، وأجهزة رياضية وترفيهية، تشجع السكان والزوار على المشي، وتوفير الاستراحات والمساحات التجارية الاستثمارية، وضمان سهولة الوصول للمسارات ورفع مستوى السلامة المرورية، وتصميم نظام إرشادي نوعي، بتصميم مميّز للعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، والإنارة المستدامة، والأرصفة المتكاملة، والأعمال الفنية، وإضافة المسارات إلى أنظمة الملاحة والتطبيقات الذكية.