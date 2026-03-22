899 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 899 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 110 أطنان والورقيات 62 طنا.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 40- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 10- 25 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 15- 20 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.