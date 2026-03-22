  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
899 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

2026-03-22 03:03:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 899 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 110 أطنان والورقيات 62 طنا.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 40- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-90 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 10- 25 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 15- 20 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.

MENAFN22032026000208011052ID1110891703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث