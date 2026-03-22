اكتشاف يحبس الأنفاس.. بيض أسود على عمق 6200 متر يخفي سراً صادماً

MENAFN - Al-Bayan) في إنجاز علمي لافت، كشف فريق بحثي ياباني عن اكتشاف نوع جديد وغير موثق سابقا من الديدان المسطحة، وذلك بعد العثور على بيضات سوداء غامضة على عمق يقارب 6200 متر تحت سطح المحيط الهادئ.

وتم العثور على هذه الأجسام خلال عملية استكشاف روبوتية لمنطقة الأعماق السحيقة (abyssopelagic zone)، وهي إحدى أكثر البيئات البحرية قسوة على كوكب الأرض، حيث يسود الظلام التام ويصل الضغط إلى مستويات هائلة، مع ندرة شديدة في البيانات البيولوجية، وفقا لـ dailygalaxy.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Biology Letters، فقد رصد الباحثون هذه البيضات السوداء الملتصقة بإحكام على الصخور أثناء استخدام مركبة يتم تشغيلها عن بُعد، وبدت هذه الأجسام مميزة بلونها الداكن وشكلها الكروي، ما دفع الفريق إلى جمع عدة عينات منها، رغم عدم وضوح طبيعتها في البداية.

قاد عملية الاستكشاف الباحث البحري ياسونوري كانو، الذي تولى تشغيل المركبة الروبوتية خلال الغوص العميق، فيما تم نقل العينات إلى السطح لإخضاعها للفحص داخل المختبرات المتخصصة.

وفي البداية، لم يتمكن الباحثون من تحديد ماهية هذه الهياكل، وصرّح الباحث كييشي كاكوي قائلاً إنه لم يسبق له رؤية شرانق الديدان المسطحة، ما دفعه للاعتقاد في البداية أنها ربما تكون كائنات أولية (Protists).

لكن التحليل الدقيق غيّر هذا التصور تماما، فعند فتح إحدى هذه الكرات، خرج سائل حليبي، كاشفا عن وجود كائنات بيضاء صغيرة وهشة داخل الغلاف.

وأوضح كاكوي أنه بعد تفريغ المحتوى أدرك أن هذه الهياكل ليست بيضا عاديا، بل شرانق لديدان مسطحة من شعبة Platyhelminthes، مضيفا أنه لم يكن مدركا في تلك اللحظة لمدى ندرة هذا الاكتشاف.

وأكدت الفحوصات أن كل شرنقة تحتوي على عدة ديدان في مراحل نمو مختلفة، ما يثبت أنها كبسولات تكاثرية معقدة وليست مجرد بيض بسيط.

لاحقا، أثبت تحليل الحمض النووي أن هذه الكائنات تنتمي إلى نوع جديد لم يُوصف علميا من قبل، ما يجعلها تمثل أعمق سجل معروف لوجود ديدان مسطحة تعيش بحرية في الطبيعة.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود ديدان مسطحة على عمق يقارب 5200 متر، إلا أن تلك النتائج ظلت موضع شك، نظرا لأن العينات كانت مرتبطة بمواد عائمة، أما هذا الاكتشاف الجديد، فيقدم دليلا واضحا ومباشرا على وجود هذه الكائنات على عمق 6200 متر.

وأشار الباحثون أيضا إلى أن هذه الكائنات لا تختلف بشكل كبير عن نظيراتها في المياه الضحلة من حيث الشكل العام، رغم الظروف البيئية القاسية في الأعماق السحيقة.

ويطرح هذا الاكتشاف تساؤلات علمية مهمة حول قدرة بعض الكائنات على التكيف والبقاء في بيئات كانت تُعتبر في السابق غير صالحة للحياة المعقدة.

ويمثل هذا الاكتشاف خطوة جديدة في فهم التنوع البيولوجي في أعماق المحيطات، ويفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول الكائنات التي تعيش في أكثر البيئات تطرفا على سطح الأرض.