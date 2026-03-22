عمليات التجارة البحرية البريطانية: مقذوف يصيب سفينة قبالة سواحل الشارقة



خبرني - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في وقت مبكر من يوم الأحد، إن مقذوفاً مجهول المصدر أصاب سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن جميع أفراد الطاقم أُبلغ عن سلامتهم.