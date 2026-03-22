قطر تعلن سقوط مروحية في المياة الإقليمية بسبب عطل فني

قطر تعلن سقوط مروحية في المياة الإقليمية بسبب عطل فني
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - اعلنت وزارة الدفاع القطرية الأحد، عن تعرض طائرة مروحية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.
وأضافت أن العطل الفني أدى إلى سقوط المروحية في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة أنه جاري البحث عن طاقمها والركاب.
