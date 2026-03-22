قطر تعلن سقوط مروحية في المياة الإقليمية بسبب عطل فني

قطر تعلن سقوط مروحية في المياة الإقليمية بسبب عطل فني

2026-03-22 02:05:28
خبرني - اعلنت وزارة الدفاع القطرية الأحد، عن تعرض طائرة مروحية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.

وأضافت أن العطل الفني أدى إلى سقوط المروحية في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة أنه جاري البحث عن طاقمها والركاب.

MENAFN22032026000151011027ID1110891668

