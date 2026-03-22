لماذا تعتمد الغواصات العسكرية على الإضاءة الحمراء فقط؟

MENAFN - Al-Bayan) ">تُعد الغواصات الهجومية في البحرية الأمريكية من أكثر المنصات العسكرية قدرة على التخفي، حيث تعمل في أعماق المحيط المظلمة، غير أن هذه الغواصات تضطر أحيانا للصعود للأعلى ، لتمكين الطاقم من تقييم البيئة المحيطة.

وخلال هذه المرحلة، تصبح الغواصة في حالة تعرض أكبر للمخاطر، ما يجعل عامل الزمن حاسما، خاصة بالنسبة لغواصات الصواريخ الباليستية التي تُعد عنصرا أساسيا في "الثالوث النووي" الأمريكي، والذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في منظومة أمنها القومي.

في هذا السياق، تلجأ البحرية إلى استخدام الإضاءة الحمراء داخل الغواصات بدلا من الإضاءة البيضاء الساطعة، نظرا لخصائصها البصرية التي تساعد على تقليل إجهاد العين وتحسين الرؤية الليلية، فالضوء الأحمر يتميز بطول موجي أطول، ما يجعله أقل شدة على العين البشرية، ويسهل تكيفها معه عند الانتقال بين الظلام والضوء.

كما أن التعرض للضوء الخافت لفترات تتجاوز 20 دقيقة يحفّز الجسم على إنتاج مادة "الرودوبسين"، المسؤولة عن تعزيز الرؤية في الظلام، في حين يؤدي التعرض للضوء الساطع إلى تلاشي هذه المادة بسرعة، وعلى عكس الضوء الأبيض، لا يعيق الضوء الأحمر هذه العملية، مما يمنح الطاقم قدرة أفضل على الحفاظ على الرؤية الليلية.

ولا يقتصر دور الإضاءة الحمراء على تحسين الرؤية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم أنماط النوم لدى الطاقم، إذ تؤثر أطوال الموجات الضوئية بشكل مباشر على الإيقاع اليومي للجسم.

وعلى سبيل المثال، يُعرف الضوء الأزرق بتأثيره السلبي على النوم، حيث يعمل على تثبيط إنتاج هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم دورة النوم، في المقابل، لا يثبط الضوء الأحمر هذا الهرمون ولا يعطل الإيقاع البيولوجي، ما يساعد البحارة على النوم في الوقت المناسب والاستيقاظ بحالة يقظة أعلى خلال نوبات عملهم.

ورغم ذلك، لا يُعتبر الضوء الأحمر عاملا محفزا للنوم بحد ذاته، بل هو خيار يهدف إلى عدم التأثير سلبا على جودة النوم، ويُعد انعدام الإضاءة هو الخيار الأمثل، إلا أن العمل داخل الغواصات يتطلب توفر حد أدنى من الإضاءة لأسباب تشغيلية وأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الإضاءة الحمراء لا يعني بالضرورة تركيب مصابيح ذات لون أحمر، بل يتم الاعتماد على مصادر ضوئية تصدر أطوالاً موجية حمراء فعليا، بما يحقق التأثير المطلوب على الرؤية والإيقاع الحيوي للطاقم.

كما تساهم هذه الإضاءة في تقليل احتمالات الكشف عن الغواصة من الخارج، نظرا لانخفاض تسرب الضوء الأحمر مقارنة بالألوان الأخرى، مما يعزز من قدرات التخفي.

ويُعد هذا العامل مهما في العمليات السرية التي تتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط، وفي المحصلة، يجمع استخدام الإضاءة الحمراء بين اعتبارات تتعلق بالأمن والتكتيك من جهة، وصحة الطاقم وكفاءته من جهة أخرى، ليشكل عنصرا أساسيا في بيئة العمل داخل الغواصات الحديثة.