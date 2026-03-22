مفارقة خطيرة.. السرطان يدمر حمضه النووي أثناء نموه

كشفت دراسة علمية حديثة أن السرطان، في سعيه المحموم للنمو السريع، قد يُلحق الضرر بنفسه عبر إحداث كسور متكررة في حمضه النووي، ما يفتح الباب أمام طفرات جديدة تسهم في تطور المرض وزيادة عدوانيته.

وبحسب البحث الذي نُشر في مجلة Science Advances، وجد علماء أن الخلايا السرطانية تعتمد على مناطق جينية شديدة النشاط تُعرف باسم "المعززات الفائقة" (Super-enhancers)، والتي تعمل كمراكز تحكم قوية تُشغّل الجينات المسؤولة عن نمو الورم، إلا أن هذا النشاط المفرط يضع ضغطا كبيرا على الحمض النووي، ما يؤدي إلى حدوث كسور مزدوجة في سلاسله.

أوضح الباحثون أن هذه الكسور لا تحدث بشكل عشوائي، بل تتركز في المناطق ذاتها التي تُفعّل فيها الجينات المرتبطة بالنمو بشكل مفرط.

إجهاد جيني يؤدي إلى كسور متكررة

استخدم الفريق تقنيات متقدمة لرسم خرائط دقيقة للحمض النووي، وكشف أن الكسور تتكرر في نفس المواقع النشطة داخل الجينوم، ويحدث هذا نتيجة الاستمرار في تشغيل الجينات بمستويات عالية جدا، ما يسبب ما يشبه "الإجهاد الجزيئي" الذي يضعف بنية الحمض النووي.

ورغم أن الخلايا السرطانية تمتلك آليات لإصلاح هذا الضرر، فإن عمليات الإصلاح المتكررة ليست دائما دقيقة، مما يؤدي إلى تراكم أخطاء صغيرة تتحول مع الوقت إلى طفرات جينية جديدة، هذه الطفرات تسهم في قدرة الورم على التكيف ومقاومة العلاجات.

دورة خطيرة بين الضرر والإصلاح

وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية تمر بدورات متكررة من تلف الحمض النووي ثم إصلاحه داخل نفس المناطق عالية النشاط، وهو ما يُبقي الورم على قيد الحياة، لكنه في الوقت ذاته يعزز من عدم استقرار مادته الوراثية.

وقال البروفيسور رامي عقيّلان، من جامعة القدس والمشرف على الدراسة، إن الخلايا السرطانية "تعتمد على المعززات الفائقة للحفاظ على تشغيل جينات النمو بسرعة عالية"، موضحا أن هذا النشاط المكثف "يخلق نقاط ضعف في الحمض النووي، تضطر الخلية لإصلاحها مرارا، ما يزيد من احتمالية حدوث الطفرات".

من جانبه، أشار أسامة حِدمي، طالب الدكتوراه الذي قاد الدراسة، إلى أن هذا الاعتماد على مناطق عالية الإجهاد قد يمثل نقطة ضعف علاجية، قائلا إن "الخلايا السرطانية قد تكون أكثر عرضة للتأثر في هذه المناطق، ما يفتح المجال أمام تطوير علاجات تستهدف هذه الآليات الحيوية".

آفاق علاجية جديدة

تسلط هذه النتائج الضوء على أحد أهم التحديات في علاج السرطان، وهو قدرته على التطور واكتساب مقاومة للعلاجات نتيجة عدم استقرار حمضه النووي، لكن الدراسة تشير في الوقت نفسه إلى أن هذه الآلية قد تُستغل ضد الورم نفسه.

فاستهداف المعززات الفائقة أو تعطيل آليات إصلاح الحمض النووي قد يجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للانهيار، خاصة وأنها تعتمد على هذه العمليات للبقاء.

وبذلك، تقدم الدراسة فهما أعمق لكيفية تطور السرطان، وتكشف عن مفارقة لافتة: فبينما يمنح النشاط الجيني المفرط الأورام القدرة على النمو السريع، فإنه في الوقت ذاته يقود إلى إضعاف استقرارها الجيني، ما قد يشكل مدخلا جديدا في معركة القضاء على هذا المرض.