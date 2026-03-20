الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

2026-03-20 03:03:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من قادة دول عربية وإسلامية.
وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالته بهذه المناسبة، سائلين العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

