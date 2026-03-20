غارات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان

2026-03-20 03:03:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الجمعة، إنّ طائرات حربية إسرائيلية استهدفت "بلدتي بافليه وحانين في قضاءي صور وبنت جبيل"، و"تزامن ذلك مع قصف مدفعي من العيار الثقيل على قرى القطاعين الغربي والأوسط"، ما أسفر عن "سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور".
ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات السلطانية ودبعال وبنت جبيل وعيناتا وتبنين في الجنوب اللبناني.

