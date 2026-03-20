غارات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الجمعة، إنّ طائرات حربية إسرائيلية استهدفت "بلدتي بافليه وحانين في قضاءي صور وبنت جبيل"، و"تزامن ذلك مع قصف مدفعي من العيار الثقيل على قرى القطاعين الغربي والأوسط"، ما أسفر عن "سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور".
ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات السلطانية ودبعال وبنت جبيل وعيناتا وتبنين في الجنوب اللبناني.
