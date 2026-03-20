الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر
عمان 20 آذار (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة.
وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالته بهذه المناسبة، سائلين العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
أس
20/03/2026 09:04:55
