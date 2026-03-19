سحب قرعة كأس الأردن لفئتي تحت سن 15 و 17

سحب قرعة كأس الأردن لفئتي تحت سن 15 و 17
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 19 آذار (بترا)- سحبت في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة كأس الأردن للفئات العمرية تحت سن 15 وتحت سن 17، لموسم 2025/2026.
وتقام بطولة كأس الأردن ت15، بمشاركة 16 فريقا: الوحدات، شباب الأردن، العربي، الحسين، مدارس الخضر، أكاديمية الوفاق، عمان FC، الحسا، فرسان الأردن، أكاديمية يزن ونبيل، شفا بدران، رؤى المستقبل، المدارس الإنجليزية، الفيصلي، الرمثا، والجزيرة.
وضمت المجموعة الأولى: الوحدات، شباب الأردن، العربي، الحسين، فيما استقرت فرق مدارس الخضر، أكاديمية الوفاق، عمان FC، الحسا في المجموعة الثانية.
وحلت فرق فرسان الأردن، أكاديمية يزن ونبيل، شفا بدران، رؤى المستقبل في المجموعة الثالثة، وضمت "الرابعة" فرق المدارس الإنجليزية، الفيصلي، الرمثا، والجزيرة.
في المقابل، تقام بطولة كأس الأردن ت17، بمشاركة 16 فريقا: الاتحاد، كفرسوم، رؤى المستقبل، شباب الأردن، فرسان الأردن، الجزيرة، اليرموك، الرمثا، الفيصلي، المدارس الإنجليزية، الوحدات، مدارس الخضر، عمان FC، الأهلي، البقعة، وسهل حوران.
وحلت فرق الاتحاد، كفرسوم، رؤى المستقبل، شباب الأردن في المجموعة الأولى، وضمت "الثانية" فرق فرسان الأردن، الجزيرة، اليرموك، الرمثا.
