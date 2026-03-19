سحب قرعة كأس الأردن لفئتي تحت سن 15 و 17

عمان 19 آذار (بترا)- سحبت في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة كأس الأردن للفئات العمرية تحت سن 15 وتحت سن 17، لموسم 2025/2026.وتقام بطولة كأس الأردن ت15، بمشاركة 16 فريقا: الوحدات، شباب الأردن، العربي، الحسين، مدارس الخضر، أكاديمية الوفاق، عمان FC، الحسا، فرسان الأردن، أكاديمية يزن ونبيل، شفا بدران، رؤى المستقبل، المدارس الإنجليزية، الفيصلي، الرمثا، والجزيرة.وضمت المجموعة الأولى: الوحدات، شباب الأردن، العربي، الحسين، فيما استقرت فرق مدارس الخضر، أكاديمية الوفاق، عمان FC، الحسا في المجموعة الثانية.وحلت فرق فرسان الأردن، أكاديمية يزن ونبيل، شفا بدران، رؤى المستقبل في المجموعة الثالثة، وضمت "الرابعة" فرق المدارس الإنجليزية، الفيصلي، الرمثا، والجزيرة.في المقابل، تقام بطولة كأس الأردن ت17، بمشاركة 16 فريقا: الاتحاد، كفرسوم، رؤى المستقبل، شباب الأردن، فرسان الأردن، الجزيرة، اليرموك، الرمثا، الفيصلي، المدارس الإنجليزية، الوحدات، مدارس الخضر، عمان FC، الأهلي، البقعة، وسهل حوران.وحلت فرق الاتحاد، كفرسوم، رؤى المستقبل، شباب الأردن في المجموعة الأولى، وضمت "الثانية" فرق فرسان الأردن، الجزيرة، اليرموك، الرمثا.