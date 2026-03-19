الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

2026-03-19 02:02:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الأردن، الخميس، التاسع والعشرين من شهر رمضان، هلال شهر شوال لعام 1447هـ / 2026م.
وكان مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، قد دعا إلى تحري هلال شوال اليوم.
وستفتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة لاستقبال الشهادات حول رؤية الهلال.
وأعلنت كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وفلسطين، والبحرين، ولبنان، واليمن، وديوان الوقف السني العراقي أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء.

MENAFN19032026000208011052ID1110881507

