الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأردن يتحرى هلال شوال اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الأردن، الخميس، التاسع والعشرين من شهر رمضان، هلال شهر شوال لعام 1447هـ / 2026م.
وكان مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، قد دعا إلى تحري هلال شوال اليوم.
وستفتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة لاستقبال الشهادات حول رؤية الهلال.
وأعلنت كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وفلسطين، والبحرين، ولبنان، واليمن، وديوان الوقف السني العراقي أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment