فندق أمواج روتانا – جميرا بيتش ريزيدنس يعلن عن عروضه الخاصة خلال عيد الفطر
(MENAFN- Around theClock ) يقدم فندق أمواج روتانا، الواقع في قلب جميرا بيتش ريزيدنس الحيوي، تجربة إقامة مريحة وممتعة بمناسبة عيد الفطر، تجمع بين الاسترخاء وخيارات الطعام المتنوعة في موقع مميز على الواجهة البحرية.
يطل الفندق على “عين دبي”، ويقع على بُعد خطوات من شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، ما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء البحر والمدينة في آنٍ واحد. تبدأ أسعار الإقامة من 399 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة، مع ميزة استرداد كامل قيمة الإقامة على المأكولات والمشروبات في مجموعة من المطاعم المختارة داخل الفندق، بما في ذلك JB’s Gastropub، وSun Deck، وخدمة الغرف، ومطعم Benihana.
وتشمل التجربة مرونة كاملة في إجراءات تسجيل الوصول والمغادرة على مدار 24 ساعة، ما يتيح للضيوف الاستفادة القصوى من إقامتهم. كما يولي الفندق اهتماماً خاصاً بالعائلات، حيث يقيم الأطفال دون سن السادسة مجاناً مع وجبات مجانية، بينما يحصل الأطفال من 6 إلى 12 عاماً على خصومات مميزة.
يسري العرض حتى نهاية أبريل 2026، مما يجعله خياراً مثالياً لقضاء عطلة قصيرة داخل المدينة خلال موسم الأعياد.
وللراغبين في الإقامة لفترات أطول، يوفر الفندق باقات إقامة شهرية تبدأ من 7,499 درهماً إماراتياً، تشمل خدمات أساسية مثل الإنترنت عالي السرعة، وخدمة تنظيف الغرف، إلى جانب مرافق متكاملة تضمن إقامة مريحة دون التزام طويل الأمد.
وتوقع حسام كمال، مدير عام فندق أمواج روتانا – جميرا بيتش ريزيدنس، ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية خلال فترة عيد الفطر، لا سيما من الإمارات الشمالية، إضافة إلى الزوار القادمين من سلطنة عُمان.
وأضاف: "نواصل في الفندق تقديم تجارب إقامة مرنة ومبتكرة تلبي تطلعات الضيوف الباحثين عن مزيج من الاسترخاء والتجارب المتنوعة في قلب دبي. وتأتي هذه المبادرات استجابةً للطلب المتزايد على العروض المرنة التي توفر قيمة مضافة حقيقية للضيوف، خصوصاً في الوجهات الحيوية مثل جميرا بيتش ريزيدنس، التي تجمع بين الموقع المميز والإطلالات البحرية وقربها من أبرز المعالم السياحية مثل عين دبي."
وأشار إلى أن الفندق يواصل التركيز على تقديم مزايا إضافية تشمل مرونة في أوقات تسجيل الدخول والمغادرة، إلى جانب توفير خيارات مناسبة للعائلات، بما يواكب احتياجات مختلف شرائح الضيوف.
