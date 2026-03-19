شركة طيران كاثي باسيفيك تعلق رحلاتها إلى دبي حتى 30 نيسان

شركة طيران كاثي باسيفيك تعلق رحلاتها إلى دبي حتى 30 نيسان

2026-03-19 01:04:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن شركة الطيران العملاقة في هونغ كونغ "كاثي باسيفيك" تعليق رحلاتها إلى دبي بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان الأربعاء "نظرا لتطورات الوضع في الشرق الأوسط، تم إلغاء جميع رحلات كاثي باسيفيك من وإلى دبي حتى 30 نيسان 2026"، مضيفة أنه "قد تطرأ تغييرات إضافية على جدول رحلاتنا في الأيام المقبلة".
ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

