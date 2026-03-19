الذهب يرتد من أدنى مستوى في شهر بدعم من تراجع الدولار

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من ​تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة ‌أدنى مستوى ​لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات ⁠الفورية 0.8 بالمئة إلى 4856.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس ‌من فبراير شباط. وهبطت الأسعار 3.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.8 بالمئة إلى ‌4858.60 دولار.

ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر ‌به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي ‌السوق لدى كيه.سي.إم تريد "توقف ‌زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب بالبدء في استعادة عافيته، وإن كان ذلك ​بوتيرة متواضعة".

وأضاف "كانت توقعات ‌خفض أسعار ​الفائدة الأمريكية حجر الزاوية في صعود ⁠الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط أضعف الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى حد ما إلى سحب ​البساط من ⁠تحت أسعار ⁠الذهب".

وارتفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 110 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في ⁠أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي بها، مما فاقم من مخاوف التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من تسعة بالمئة منذ انطلاق الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في ​السباق على الملاذات الآمنة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 76.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2035.25 دولار. وصعد البلاديوم 1.2 ​بالمئة إلى 1492.25 ‌دولار.