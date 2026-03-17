ترامب: بعض الدول ساعدناها ولم تبد حماساً في المساعدة

MENAFN - Al-Bayan) ">اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الحلفاء الغربيين بالجحود بعد أن رفضت عدة دول ​طلبه بإرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في الوقت الذي واصلت فيه إيران استهداف المنشآت النفطية ‌في الخليج.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على إيران أسبوعها الثالث دون أن تلوح نهاية لها في الأفق. ولا يزال مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مغلقا إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف من التضخم.

وقال عدد من شركاء الولايات المتحدة، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إنهم لا يخططون في الوقت الحالي لإرسال سفن للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، الذي أغلقته إيران فعليا باستخدام طائرات مسيرة وألغام بحرية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين "لا نملك التفويض من الأمم المتحدة أو ⁠الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي الذي يشترطه القانون الأساسي"، مضيفا أن واشنطن وإسرائيل لم تستشيرا ألمانيا قبل شن الحرب.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال فعالية بالبيت الأبيض في واشنطن، إن دولا عديدة أبلغته باستعدادها لتقديم المساعدة، لكنه عبر عن استيائه من بعض الحلفاء القدامى.

وأضاف "بعضهم متحمس للغاية، وبعضهم الآخر ليس كذلك". وتابع "بعضها دول ساعدناها لسنوات طويلة وحميناها من مصادر خارجية خطيرة ولم تبد حماسا. ومستوى ‌الحماس مهم بالنسبة لي".

لم تتوقف الهجمات من كلا الجانبين في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف "البنية التحتية للنظام الإيراني" في أنحاء طهران، بالإضافة إلى مواقع جماعة حزب الله في بيروت، وذلك بعد يوم من قوله إنه ‌وضع خططا تفصيلية لخوض حرب مع إيران لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وقال ترامب في وقت سابق أمس الاثنين إن الضربات التي ردت بها إيران على قصفها واستهدفت جيرانها، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، كانت مفاجأة.

وقال "لم يكن من المفترض أن تستهدف (إيران) كل هذه الدول الأخرى في الشرق الأوسط". وتابع "لم يتوقع أحد ذلك. لقد صُدمنا".

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي ومصدران مطلعان على تقارير المخابرات الأمريكية إن ترامب تلقى تحذيرات من أن مهاجمة إيران قد تؤدي إلى ردود تستهدف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم ‌الثلاثاء، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضا بعد موجة البيع التي شهدتها أمس الاثنين.

وأودت الحرب بحياة ما لا يقل ​عن 2000 شخص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير.