الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تُطلق عمل موسيقي تكريماً لحُماة الوطن
(MENAFN- Manara Global) الأوركسترا الوطنية تقدم عملاً موسيقيا بعنوان "رجال والله رجال" يحتفي بالوطن وحُماته الذين يواصلون العمل للحفاظ عليه آمناً ومستقراً.
في قلب العمل الموسيقي ترتكز قصيدة "رجال والله رجال" من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
يبرز هذا العمل دور الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جمع الناس حول الموسيقى، في لحظات تدعو إلى التكاتف واستحضار المعاني الوطنية.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2026: أطلقت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة العمل الموسيقي "رجال والله رجال" من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكريماً لحُماة الوطن وشجاعتهم وتفانيهم في الدفاع عن المواطنين والمقيمين.
ويجمع العمل بين الموسيقى الأوركسترالية وأصوات الكورال، حيث تقدّم المقطوعة الموسيقية قصيدة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشكل متجدد يُبرز أبعادها الموسيقية ويعكس شجاعة الحُماة وتفانيهم في خدمة الوطن والدفاع عنه.
وتأسست الأوركسترا الوطنية لتعكس الصوت الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز مفاهيم الوحدة والتآلف بين سكانها من خلال الموسيقى، حيث تشكل أساليب التعبير الثقافية وسيلة مؤثرة تعكس الهوية المشتركة ومشاعر الامتنان الجماعية في الأوقات التي تتطلب تكاتف المجتمع والتفافه حول الوطن.
تقدّم الأوركسترا هذه المقطوعة من ألحان محمد الأحمد، في توزيع أوركسترالي جديد أعدّه المؤلف والموزع الموسيقي أحمد الموجي، حيث يجتمع الموسيقيون مع كورال الأوركسترا لتقديم توليفة موسيقية تُبرز ثراء المقطوعة الإيقاعي وتقاليدها التعبيرية، مع توظيف ألوان أوركسترالية حديثة تضيف بعداً موسيقياً متجدداً للعمل.
ويبدأ العرض الموسيقي بمقطع إنشادي يؤديه الكورال، ليؤسس الإطار الإيقاعي والصوتي للعمل، قبل أن تنضم الأوركسترا بكامل أعضائها تدريجياً للمشاركة فيه. ومع تطور العمل، تتعاظم الطبقات الصوتية للأوركسترا وصولاً إلى إضافة أصوات السوبرانو التي تُضفي بعداً تأملياً يتسم بالعمق والانسجام على المقطع الختامي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ورئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "تسلط قصيدة "رجال والله رجال" الضوء على قيم الشجاعة والتفاني والعطاء التي يتحلّى بها الأبطال الذين يحمون دولة الإمارات العربية المتحدة وسكانها. وتسعى الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا العمل للتعبير عن امتنان الوطن لهم، كما تذكّرنا بالدور المؤثر الذي تلعبه الثقافة في تسليط الضوء على قيمنا الوطنية وهويتنا المشتركة".
ومن جانبها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "تحمل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية التعبير عن صوت الوطن من خلال الموسيقى، وتكتسب هذه الرسالة أهمية مضاعفة في هذه اللحظات. يعكس هذا العمل مشاعر الفخر والصمود والوحدة الوطنية، ويتوجّه بتحية صادقة إلى حُماة دولة الإمارات العربية المتحدة تقديراً لتفانيهم وشجاعتهم في الدفاع عن الوطن وحفظ أمن المواطنين والمقيمين".
وانطلاقاً من جذورها المتأصلة في التراث الموسيقي الإماراتي، وبمشاركة موسيقيين من خلفيات ثقافية متنوعة؛ تؤكد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دور الموسيقى الأوركسترالية في إبراز هوية دولة الإمارات العربية المتحدة ونسيجها الثقافي الغني.
يُتاح العرض الموسيقي للمشاهدة عبر القنوات الرقمية الرسمية للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرافقه مقطع فيديو يُظهر الأوركسترا والكورال أثناء أداء العمل الموسيقي.
