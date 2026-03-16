ترامب: إيران أولاً وبعدها كوبا

ترامب: إيران أولاً وبعدها كوبا

2026-03-16 03:06:32
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الذين يرافقوه على متن طائرة الرئاسة مساء أمس الأحد: "إننا نتحدث مع كوبا، لكننا سنتعامل مع إيران قبلها".

وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل قد أكد إجراء محادثات مع ترامب يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب إن أنصاره في جنوبي فلوريدا متحمسين لرؤية تغيير بعد عقود من العداء، في إشارة إلى الجالية الكوبية في جنوبي الولاية.

ويتحدث ترامب عن الجزيرة منذ يناير، عندما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة ليواجه تهم مخدرات.

وكانت فنزويلا تدعم كوبا ماليا منذ أمد طويل قبل ذلك.

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا سنعقد اتفاقا قريبا للغاية أو سنقوم بما يتعين علينا فعله".

