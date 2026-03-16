العقبة: اختتام البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026

العقبة 16 آذار (بترا)- اختتمت في مدينة الأمير حمزة للشباب فعاليات البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026، التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة واسعة من الشباب والشابات ضمن فئات عمرية متعددة.وتضمنت البطولات منافسات في كرة السلة وتنس الطاولة والشطرنج، وسط أجواء حماسية وروح تنافسية عكست مستوى الالتزام والمهارات الرياضية لدى المشاركين.وشهدت منافسات كرة السلة مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة ضمن 3 فئات: الإناث، والذكور، والرجال، حيث اتسمت المباريات بالقوة والمهارة وروح العمل الجماعي، فيما شارك في بطولة الشطرنج نحو 160 لاعبا ولاعبة، وبرزت خلالها مستويات متقدمة من التركيز والتفكير الاستراتيجي بين اللاعبين.أما منافسات تنس الطاولة، فقد شارك فيها نحو 50 لاعبا ولاعبة، وتميزت المباريات بالسرعة والدقة والإثارة، ما أضفى أجواء من التشويق والتفاعل بين المشاركين.وتهدف البطولات إلى استثمار أوقات الشباب خلال الشهر الفضيل في أنشطة رياضية مفيدة، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم، إلى جانب تنمية مهاراتهم الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتهم في مختلف الألعاب.من جهته، أكد مدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، أن تنظيم هذه البطولات يأتي في إطار حرص وزارة الشباب على توفير بيئة رياضية محفزة للشباب خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، إضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها، بما يعزز دور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.وفي ختام الفعاليات، توج الحسن الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف البطولات، ووزع الكؤوس والميداليات على المشاركين تقديرا لجهودهم ومستواهم المتميز خلال المنافسات.