403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
العقبة: اختتام البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026
(MENAFN- Jordan News Agency) العقبة 16 آذار (بترا)- اختتمت في مدينة الأمير حمزة للشباب فعاليات البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026، التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة واسعة من الشباب والشابات ضمن فئات عمرية متعددة.
وتضمنت البطولات منافسات في كرة السلة وتنس الطاولة والشطرنج، وسط أجواء حماسية وروح تنافسية عكست مستوى الالتزام والمهارات الرياضية لدى المشاركين.
وشهدت منافسات كرة السلة مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة ضمن 3 فئات: الإناث، والذكور، والرجال، حيث اتسمت المباريات بالقوة والمهارة وروح العمل الجماعي، فيما شارك في بطولة الشطرنج نحو 160 لاعبا ولاعبة، وبرزت خلالها مستويات متقدمة من التركيز والتفكير الاستراتيجي بين اللاعبين.
أما منافسات تنس الطاولة، فقد شارك فيها نحو 50 لاعبا ولاعبة، وتميزت المباريات بالسرعة والدقة والإثارة، ما أضفى أجواء من التشويق والتفاعل بين المشاركين.
وتهدف البطولات إلى استثمار أوقات الشباب خلال الشهر الفضيل في أنشطة رياضية مفيدة، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم، إلى جانب تنمية مهاراتهم الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتهم في مختلف الألعاب.
من جهته، أكد مدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، أن تنظيم هذه البطولات يأتي في إطار حرص وزارة الشباب على توفير بيئة رياضية محفزة للشباب خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، إضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها، بما يعزز دور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وفي ختام الفعاليات، توج الحسن الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف البطولات، ووزع الكؤوس والميداليات على المشاركين تقديرا لجهودهم ومستواهم المتميز خلال المنافسات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment