طيران الإمارات تستأنف عملياتها بشكل محدود بعد تعليق مؤقت

2026-03-16 03:00:55
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت طيران الإمارات استئناف عملياتها الجوية بعد تعليق مؤقت للرحلات في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (16 مارس 2026)، مؤكدة أنها ستواصل تشغيل جدول رحلات محدود خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشركة أن بعض الرحلات المقررة ضمن جدول اليوم تم إلغاؤها، مشيرة إلى أن المسافرين المتأثرين سيتلقون إشعارات بالإلغاء، إلى جانب إرشادات حول الخيارات المتاحة لإعادة الحجز على رحلات بديلة.

ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني emirates قبل التوجه إلى المطار، للتأكد من استمرار تشغيل الرحلة وفق الجدول المحدد.

كما أتاحت الشركة إمكانية تعديل الحجوزات أو إعادة حجز الرحلات إلكترونياً خلال 72 ساعة من موعد المغادرة الأصلي، وذلك عبر صفحة "إدارة الحجز" على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق طيران الإمارات.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر إتمام عملية إعادة الحجز عبر الإنترنت، يمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء مباشرة، بينما يتعين على المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم عبر وكالات السفر التواصل مع الوكالة المعنية لإعادة ترتيب رحلاتهم.

واختتمت طيران الإمارات بيانها بالاعتذار للمسافرين عن أي إزعاج قد يكون نجم عن تعليق الرحلات.

