طيران الإمارات تستأنف عملياتها بشكل محدود بعد تعليق مؤقت

طيران الإمارات تستأنف عملياتها بشكل محدود بعد تعليق مؤقت
وأوضحت الشركة أن بعض الرحلات المقررة ضمن جدول اليوم تم إلغاؤها، مشيرة إلى أن المسافرين المتأثرين سيتلقون إشعارات بالإلغاء، إلى جانب إرشادات حول الخيارات المتاحة لإعادة الحجز على رحلات بديلة.
ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني emirates قبل التوجه إلى المطار، للتأكد من استمرار تشغيل الرحلة وفق الجدول المحدد.
كما أتاحت الشركة إمكانية تعديل الحجوزات أو إعادة حجز الرحلات إلكترونياً خلال 72 ساعة من موعد المغادرة الأصلي، وذلك عبر صفحة "إدارة الحجز" على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق طيران الإمارات.
وأشارت إلى أنه في حال تعذر إتمام عملية إعادة الحجز عبر الإنترنت، يمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء مباشرة، بينما يتعين على المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم عبر وكالات السفر التواصل مع الوكالة المعنية لإعادة ترتيب رحلاتهم.
واختتمت طيران الإمارات بيانها بالاعتذار للمسافرين عن أي إزعاج قد يكون نجم عن تعليق الرحلات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment