غزة: عاصفة رملية ورياح شديدة تضرب جنوبي البلاد منذ صباح اليوم السبت
وأفادت مصادر محلية بأن الرياح القوية اقتلعت عدداً من خيام النازحين في جنوب القطاع، فيما أصيب مواطنان إثر سقوط نخلة على خيام للنازحين في منطقة مواصي خان يونس، نتيجة شدة الرياح المصاحبة للعاصفة.
من جهته، دعا الدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تؤثر على الأجواء الفلسطينية.
وطالب الدفاع المدني المواطنين بعدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خصوصاً الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. كما أوصى بوضع كمامة قماشية أو قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنب تعريض العينين للغبار، لا سيما لمن يعانون من حساسية العين.
كما دعا المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بعد الإفطار وخلال ساعات الليل، مشدداً على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر لتجنب تطايرها، خاصة في المناطق الساحلية وعلى شاطئ البحر.
