غزة: عاصفة رملية ورياح شديدة تضرب جنوبي البلاد منذ صباح اليوم السبت

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ تضرب عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة، صباح اليوم السبت، مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى انعدام مدى الرؤية وانتشار كثيف للغبار في عدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية بأن الرياح القوية اقتلعت عدداً من خيام النازحين في جنوب القطاع، فيما أصيب مواطنان إثر سقوط نخلة على خيام للنازحين في منطقة مواصي خان يونس، نتيجة شدة الرياح المصاحبة للعاصفة.

من جهته، دعا الدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تؤثر على الأجواء الفلسطينية.

وطالب الدفاع المدني المواطنين بعدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خصوصاً الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. كما أوصى بوضع كمامة قماشية أو قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنب تعريض العينين للغبار، لا سيما لمن يعانون من حساسية العين.

كما دعا المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بعد الإفطار وخلال ساعات الليل، مشدداً على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر لتجنب تطايرها، خاصة في المناطق الساحلية وعلى شاطئ البحر.