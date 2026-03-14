تقلبات مؤقتة في أسعار الغاز المسال رغم اضطرابات الإمدادات العالمية

تقلبات مؤقتة في أسعار الغاز المسال رغم اضطرابات الإمدادات العالمية
وخلال مشاركته في منتدى لأمن الطاقة في طوكيو، أشار سابل إلى أن الأسواق تشهد تقلبات ملحوظة في الوقت الراهن، إلا أن قطاع الغاز الطبيعي المسال يتمتع بمتانة كبيرة، مدعوماً باستمرار الاستثمارات وعودة الإمدادات تدريجياً، ما قد يسهم في استقرار أسعار التسييل مستقبلاً.
وكانت شركة قطر للطاقة قد أوقفت تشغيل بعض منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما أثر على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط وأدى إلى تراجع نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية في الوقت الحالي.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن عودة عمليات التسليم إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق أشهر عدة.
وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا في أبريل نحو 19.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 22.50 دولاراً في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2023. كما تشير التقديرات إلى أن سعر التسليم في مايو قد يصل إلى نحو 18.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتُعد شركة فينتشر جلوبال الأمريكية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
