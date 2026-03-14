تقلبات مؤقتة في أسعار الغاز المسال رغم اضطرابات الإمدادات العالمية

MENAFN - Al-Bayan) أكد الرئيس التنفيذي لشركة فينتشر جلوبال الأمريكية مايك سابل، أن التقلبات الحالية في أسعار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم نتيجة التوترات في الشرق الأوسط تُعد قصيرة الأجل، مع توقعات بعودة الاستقرار إلى السوق على المدى المتوسط والطويل.

وخلال مشاركته في منتدى لأمن الطاقة في طوكيو، أشار سابل إلى أن الأسواق تشهد تقلبات ملحوظة في الوقت الراهن، إلا أن قطاع الغاز الطبيعي المسال يتمتع بمتانة كبيرة، مدعوماً باستمرار الاستثمارات وعودة الإمدادات تدريجياً، ما قد يسهم في استقرار أسعار التسييل مستقبلاً.

وكانت شركة قطر للطاقة قد أوقفت تشغيل بعض منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما أثر على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط وأدى إلى تراجع نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية في الوقت الحالي.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن عودة عمليات التسليم إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق أشهر عدة.

وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا في أبريل نحو 19.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 22.50 دولاراً في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2023. كما تشير التقديرات إلى أن سعر التسليم في مايو قد يصل إلى نحو 18.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتُعد شركة فينتشر جلوبال الأمريكية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.