سلطنة عُمان تعلن مقتل وافدين اثنين إثر سقوط مسيرتين في ولاية صحار

2026-03-13 03:10:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل شخصان وافدان وأصيب آخرون، الجمعة، جراء سقوط طائرتين مسيرتين في ولاية صُحار في سلطنة عُمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن مصدر أمني.
وأوضحت الوكالة أن إحدى الطائرتين سقطت في المنطقة الصناعية بالعوهي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما سقطت الطائرة الثانية في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات.
وتأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وردت طهران منذ ذلك الحين بشن هجمات على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

