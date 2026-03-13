إسرائيل تقول إنها قصفت أكثر من 200 هدف في إيران الخميس

2026-03-13 03:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل الجمعة، أنّها قصفت أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران أمس الخميس، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ الطائرات المقاتلة نفذت "20 ضربة واسعة النطاق" استهدفت "منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع، ومواقع إنتاج أسلحة".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

MENAFN13032026000208011052ID1110856266

